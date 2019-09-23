Cumhurbaşkanı İklim Eylemi Zirvesi'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki İklim Eylemi Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından satır başları şöyle:

"Emaneti bir sonraki sahibine teslim edinceye kadar onu en iyi şekilde korumak zorundayız. İklim değişikliği sonuçları itibariyle sınır tanımayan küresel bir sorundur. Küresel sorunların çözümünde gerek bölgesel gerek uluslararası düzeyde iş birliğinin tesis edilmesi şarttır.

Sayın genel sekreter tüm ülkeler iklim değişikliği konusunda elini taşın altına koymaya davet etti. Türkiye bu davet üzerine Kenya ve Birleşmiş Milletler Habitat ile beraber Altyapı, Şehirler ve Yerel Eylem Çalışma Grubu'nun eş başkanlığını yürütüyor. Bu çalışma grubu iklim değişikliğiyle mücadelede somut etkilerini günlük hayatta da göreceğimiz kritik bir alanı teşkil ediyor.

Türkiye iklim değişikliğiyle başarılı mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesi gerektiğinin farkındadır.

"Katı yakıtlar yerine doğal gaz kullanımını yaygınlaştırdık"

Dünyanın en kalabalık metropollerinden İstanbul'da 4.5 yıl boyunca büyükşehir belediye başkanlığı yaptım. Son 17 yıldır başbakan ve cumhurbaşkanı olarak ülkeme hizmet ediyorum. İstanbul ile beraber 81 vilayetimizin tamamında katı yakıtlar yerine doğal gaz kullanımını yaygınlaştırdık.

"Elektriğin yüzde 30'undan fazlasını yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz"

Türkiye bugün yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumundadır. Halihazırda elektriğin yüzde 30'undan fazlasını yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz. Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payını 2023'te yüzde 39'a çıkaracağız.

İklim duyarlı enerji verimli şehirler inşa ederken afet risklerini de azaltıyoruz.

Millet bahçeleri projemizle yeşil alanlarımızı ve dolayısıyla yutak kapasitemizi hızla artırmayı hedefliyoruz. Orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. Son 17 yılda 4 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduk. 11 Kasım'da 11 milyon fidan daha dikiyoruz. 2023 hedeflerimizden biri orman alanlarımızı toplam alanın yüzde 30'a çıkarmaktır.

Şehirlerimizdeki trafik sorununu hafifletmek ve sera gazı salınımını azaltmak için yeni metro hatları inşa ediyoruz.

REKLAM

Demiryolunun toplam yük taşımacılığı içindeki payını yüzde 5 civarından yüzde 10'a, yolcu taşımacılığındaki payını ise yüzde 1'lerden yüzde 4'e çıkarmayı hedefliyoruz.

Hızlı tren hatlarımızı önümüzdeki beş yıllık dönemde yaklaşık 5 bin 600 kilometreye taşıyacak, şehir içi raylı sistemleri uzunluğumuzu ise yüzde 50 artıracağız. Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi tarihi nitelikteki projeleri hayata geçirdik.

Ülkemiz genelinde atık yönetimi, iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı konusunda önemli gelişmeler kaydettik.

Sıfır atık projesi

Uygulamaya koyduğumuz bir düzenleme ile ülkemizdeki plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük.

Eşimin öncülüğünde başlatılan sıfır atık projesi tüm şehirlerimizde ve kurumlarımızda benimsendi. Sıfır atık projemizi bütün Türkiye'de yaygınlaştırıyoruz.

2023 itibarıyle yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız. Atıklardan geri kazanım oranını yüzde 13'ten yüzde 35'e taşıyacağız.

2023'te bisiklet yollarını bin kilometreden 4 bin kilometreye çıkaracağız.

Kalkınma hedeflerimizden vazgeçmeden, iklim değişikliğine uyum ve afetlere karşı dayanıklılığa yönelik politikaları hayata geçiriyoruz.

Eylem planları

Yerel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına her biri coğrafi bölgemiz için ayrı eylem planları hazırlıyoruz. Karadeniz Bölgesi için eylem planımızı yayınladık. Diğer bölgelerimiz için de kısa sürede yayınlayacağız."

OYNAT 00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 400 bin binada sıfır atık sistemine geçeceğiz Birleşmiş Milletler'deki zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılından itibaren 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olunacağını belirtti. Plastik kullanımının ise 4'te 3 oranında düştüğünü vurguladı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika Başbakanını kabul etti