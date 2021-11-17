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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı PerezCastejon’u resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez PerezCastejon’u resmi törenle karşıladı.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı PerezCastejon’u resmi törenle karşıladı
İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez PerezCastejon, Türkiye'de.

Konuk İspanya Hükümet Başkanı PerezCastejon’un bulunduğu makam aracı atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Protokol Kapısı’na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PerezCastejon’u külliyenin kapısında karşıladı. Erdoğan ve PerezCastejon’un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. PerezCastejon, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve PerezCastejon, merdivenlerde Türkiye ve İspanya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve PerezCastejon, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.


Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar da katıldı.

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