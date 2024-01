Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbullunun vereceği emaneti yeniden ayağa kaldıracağız

Her fırsatta altını çizdiğim hakikat var. Biz dünyanın en gözde coğrafyasını vatan yaparak aynı zamanda büyük tehditlere de maruz kalan bir milletiz. Bu coğrafyayı yönetmek her toplumun hayali oldu. Bin yıldır bu şerefin sorumluluğunu yerine getirmek için fedakarlıklarda bulunduk. Her anımız mücadele ile geçti. Zaferleri de acıları da bu topraklarda yaşadık. Milletimizin tarihten silme hesaplarını yırttık attık. Tek parti faşizminin sancılarından PKK terörüne kadar nice sınamalara maruz kaldık. Hepsinin de üstesinden geldik. Bugün de İstanbul başta olmak üzere vatan topraklarında tehlikeye, saldırıya karşı mücadele vermeyi sürdürüyoruz. 10 yılda yaşananlara bakınca dahi bu gerçeğin yüzlerce örneği ile karşılaşmak mümkün.