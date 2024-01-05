Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbullunun vereceği emaneti yeniden ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda 6 bin 992 polisin göreve başlaması ve 1573 yeni aracın hizmete alım töreninde konuştu.





İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İçişleri Bakanlığı'mızın İEM için 6992 polisimiz ile 1573 aracımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece kentte görev yapan personel sayımız 56 bin 707'ye yükseliyor. Temelini atacağımız Hasdal'daki binasına taşınması ile hizmetin daha da yükselecek. Suçlarla mücadelede gösterdiği başarıyı yakından takip ediyorum. Avrupa, Asya ve Afrika'nın kavşak noktası olan İstanbul'un güvenliği hayati öneme sahip.





İstanbul'un huzurunu güvence altına almak için ne yapsak az. Tüm personele teşekkür ediyorum. Bugün şehadetinin 7. yılını idrak ettiğimiz Fethi Sekin ile görevi başında şehit edilen şehitlerimizi rahmet ile yad ediyorum.





"Milletimizin tarihten silme hesaplarını yırttık attık"





Her fırsatta altını çizdiğim hakikat var. Biz dünyanın en gözde coğrafyasını vatan yaparak aynı zamanda büyük tehditlere de maruz kalan bir milletiz. Bu coğrafyayı yönetmek her toplumun hayali oldu. Bin yıldır bu şerefin sorumluluğunu yerine getirmek için fedakarlıklarda bulunduk. Her anımız mücadele ile geçti. Zaferleri de acıları da bu topraklarda yaşadık. Milletimizin tarihten silme hesaplarını yırttık attık. Tek parti faşizminin sancılarından PKK terörüne kadar nice sınamalara maruz kaldık. Hepsinin de üstesinden geldik. Bugün de İstanbul başta olmak üzere vatan topraklarında tehlikeye, saldırıya karşı mücadele vermeyi sürdürüyoruz. 10 yılda yaşananlara bakınca dahi bu gerçeğin yüzlerce örneği ile karşılaşmak mümkün.





Gezi'deki sokak terörü bunun örneklerinden biriydi. FETÖ'nün 17-25'ten 15 Temmuz'a kadar darbe girişimi bunun örneklerinden biriydi. Çukur eylemleri bunun örneklerinden biriydi. Geçmişte sağcı solcu, Türk Kürt gibi kavramlar üzerinden yürütülen nifak siyaseti bunun örneğiydi.









"Milletimiz bu kirli oyunu da yerle yeksan edecek"





Bunun yeniden sahnelenmeye çalışıldığını, yabancı düşmanlığı ve milletimizin mukaddes değerleri üzerinden önceki oyunların sergilenmeye çalışıldığını görüyoruz.





Milletimiz bu kirli oyunu da yerle yeksan edecek. Ülkemizde geri kalmışlığı nasıl ortadan kaldırdıysak, çöp çamur ve pislikten bu İstanbul'u nasıl temizlediysek Allah'ın izni ile 31 Mart itibari ile yeniden adımları atacak İstanbullunun vereceği emaneti yeniden ayağa kaldıracağız.





"Değerlerimizin yıpratılmasına rıza göstermeyeceğiz"





Vatan topraklarının güvenliğini nasıl başlattıysak önce 2023 hedeflerimizle şimdi Türkiye Yüzyılı vizyonu ile milletimizin ufkunu nasıl derinleştirdiysek milletimize savaş açanların heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bu tezgahın kültürümüze aykırı olmanın yanı sıra yabancı düşmanlığı üzerine bina edenlere aradığı fırsatı vermeyeceğiz. Değerlerimizin yıpratılmasına rıza göstermeyeceğiz. Bu oyunu bozarken en büyük desteği İstanbul'dan bekliyoruz.





"İstanbul'a hakim olmadık halim olduk"





İstanbul'u güvenli, huzurlu, üretken cazip bir şehir haline getirmeden projelerimizi arzu ettiğimiz şekilde uygulayamayız. Bizim bu şehri kalbimizde ve başımızın üzerinde taşımamızın sebebi milletimizin için taşıdığı stratejik önemden dolayıdır. İstanbul'a hizmet için önce bu şehri maddi ve manevi tüm boyutlarıyla anlamak gerekiyor. İstanbul'a aşık olmak herkesin haddi değildir. Biz İstanbul'a hakim olmadık, İstanbul'a halim olduk.





İnşallah depreme dayanıksız binaların yeniden inşası olmak üzere hak ettiği hizmetleri vereceğiz. Dönüşüm hizmetlerini merkezi yönetim ve İstanbul'daki yerel yönetim ile kararlı şekilde devam ettireceğiz. Şehrimize yeni atanan polislerimize, görevlerinde başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Tüm şehit polislerimizin mekanı cennet olsun.











