Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: Öğrencilere ulaşım, esnafa yeni destek paketi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/1fR07lYxQF — Yeni Şafak (@yenisafak) October 10, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Sözlerime Dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takımımızı tebrik ederek başlamak istiyorum. Bizlere bu gururu yaşattıkları için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

Etlik Şehir hastanesini 28 Eylül'de hizmete açtık. Şehir hastanelerimiz dünya çapında model alınıyor. 4 binin üzerinde yatağı, 125 ameliyathaneye sahip şehir hastanemizin başkentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Ülkemizin en büyük meslek ve sivil kuruluşlarından TESK'in genel kurulunda esnaf ve zanaatkarlarımızla vakit geçirme ihtimali bulduk. Esnaf ve zanaatkarlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Esnaflara yönelik yeni müjdelerimizi konuşmamda sizinle paylaşacağım.

REKLAM

Eylül ayının son gününde kendi alanında yetkin isimlerden oluşan yabancı iktisatçılarla bir araya geldik. Bu toplantıda ülkemizin uyguladığı ekonomi planını ve gelişmeleri değerlendirdik.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN TARİHİ ÇAĞRI

Yeni finansal mimari arayışlarının dünya çapında hız kazandığı dönemde katılım finans kurumlarının önemli ihtiyacı karşılayacağına inanıyorum. Mecliste yaptığımız AK Parti Grup toplantısında CHP Genel Başkanı tarafından gündeme getirilen kamuda başörtüsü ve çalışma hakkı konusunda önemli değerlendirmelerde bulunduk, çağrı yaptık.

20 yılda yaptığımız düzenlemelerle ülkemizin kanayan yarası olan başörtüsü ve çalışma hakkındaki sorunu çözmüştük. CHP Genel Başkanı'nın bu konuyu gündeme getirmesi üzerine özellikle CHP'de tartışmalar yasakçı zihniyetin tekrar pusuda beklediğini gösterdi.

REKLAM

Bizde çözümü anayasal güvence alma teklifinde bulunduk. Meclis'te kabul edilen daha sonra CHP Genel Başkanı'nın AYM'de iptal edilen bir düzenleme vardı. Arkadaşlarımıza aile kurumunu da içeren daha kapsamlı anayasa değişikliği talimatını verdik. Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl tutuma gireceğini hep birlikte göreceğiz.

Bizde çözümü anayasal güvence alma teklifinde bulunduk. Meclis'te kabul edilen daha sonra CHP Genel Başkanı'nın AYM'de iptal edilen bir düzenleme vardı. Arkadaşlarımıza aile kurumunu da içeren daha kapsamlı anayasa değişikliği talimatını verdik. Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl tutuma gireceğini hep birlikte göreceğiz.

Ermenistan Başbakanı sayın Paşinyan'la Prag'ta görüştüğümüz hükümet başkanları arasındaydım. Yaşanan her gelişme Türkiye'nin AB ve Avrupa coğrafyası için kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Ülkemizin bölgesel krizler karşısında sergilediği dengeli tavrın muhataplarımızla takdirle karşılandığını gördük. Prag'da da Doğu Akdeniz ve Ege sorunlarını uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek istediğimizi söyledik. Muhataplarımızı ikili temelde diyaloğa davet etmesini bekliyoruz.

REKLAM

CEMEVİ BAŞKANLIĞI KURULUYOR

Cuma günü İstanbul'da Şahkulu Sultan Dergahı'nda ülkemizdeki Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız için tarihi adımları da açıkladığımız törene katıldık. Şah Kulu Sultan Dergahı, Orhan Gazi devrinden beri bu toprakların gönül pınarından biri olmuştur. Açılışını yaptığımız 4 ve temelini attığımız 76 cemevi de verdiğimiz müjdelerin tamamlayıcısı hizmet olmuştur.

Bu topraklar üzerinde yapılmamış eser hizmet, milletimizin çözülmemiş hiçbir meselesini bırakmamakta kararlıyız. Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini teslim ettik. Hemen çözülebilecek olanları valilik ve belediyelerimiz vasıtasıyla çözdük. Sunulan hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde Alevi Kültür Cemevi Başkanlığı kurma kararı aldık.

Aynı şekilde cemevi erkan hizmetlerini yürüten Alevi-Bektaş inanç önderlerine bu kurum bünyesinde kadro verilecek. Vakıf mülklerine kira ödemek durumunda kalan Alevi-Bektaşi kurumları buralardan ücretsiz istifade edebilecek. Ülkemizin demokratikleşme reformlarından birini daha hayata geçirmiş oluyoruz.

Cumartesi günü Balıkesir'de vatandaşlarımızla buluştuk. Kuvayı Milliye meydanına kadar, oradan il danışma meclisi toplantımıza gidişimize attığımız her adımda bizleri muhabbetle bağrına basan Balıkesirli vatandaşlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Pazar günü Mimar Sinan Üniversitemizin, Heykel Müzesi'nin açılış törenine katıldım. Galataport'u ziyaret eden vatandaşlarımızla hasbıhal etme imkanı bulduk. Daha sonra TÜGVA Genel Kurulu vesilesiyle gençlerimizle buluştuk.

REKLAM

Bu buluşmada fevkalade coşkulu, heyecanlı, samimi geçti. TEKNOFEST gençliği ile maddi ve manevi her alanda kendini her alanda yetiştirme iradesine sahip Fatih'in torunlarıyla geçirdiğimiz her an bizim enerjimizi tazeliyor. Kabine toplantımızın öncesinde üniversitelerimizin 2022-2023 akademik açılış döneminde hocalarımızla ve gençlerimizle beraberdik. Yeni akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum.

Küresel ekonomik krizin ve güvenlik tehditlerinin arttığı dönemden geçiyoruz. Salgın, savaş, enerji ve emtia fiyatların yükselişiyle, resesyon ihtimaliyle tırmanan bu sancılı dönem elbette ülkemizi de etkilemektedir. Düzensiz göç akımı, hayat pahalılığına kadar bir dizi sıkıntıyla mücadele ediyoruz. Türkiye uzunca süredir maruz kaldığı saldırı ve tuzakların etkisiyle tedbirleri önceden alabilen kabiliyete sahip bir ülkedir.

REKLAM

"KÜRESEL KRİZİN YIKICI ETKİLERİNİ EN AZ DÜZEYE İNDİRDİK"

Terörle mücadeledeki tecrübemizle tahkim ettiğimiz güvenlik ve sosyal mimarimiz bölgedeki diğer kaoslara karşı korunaklı hale getirmiştir. Diplomaside çifte standart ve haksızlıklar yeni bölgesel dalgalanmalar karşısında dengeli ve yapıcı politikalar geliştirmemizi sağlıyor. Küresel krizin yıkıcı etkilerini en az düzeye indirmeyi başarabiliyoruz.

Avrupa başta olmak üzere dünyayı kara kara düşündüren enerji krizine, yenilebilir kaynaklarımızı harekete geçirerek hazırlıklı yakalandık. İstihdam odaklı politikalarımızla resesyon tehlikesinin konuşulduğu dönemde insanımızın aşını, geleceğini güvence altına altık. Bugün işsizlik oranı açıklandı. Bir önceki aya göre yüzde 9,6'yla tek haneli rakamlara gerilerken istihdam sayımız 31 milyonun üzerine çıktı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk böylece.

REKLAM

Son günlerde yaşadığımız sıkıntıların farklı siyasi ve sosyal saiklerle ortaya çıkmasını hatırlatmak istiyorum. Demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda ülkemizi getirdiğimiz seviyeyi perçinleyecek gündemi canlı tutuyoruz. Türkiye'nin cumhuriyetimizin 100. yıldönümüne atıfla sembolleştirdiğimiz 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

İlk başlığımız bir süre önce duyurduğumuz milletimize 500 bin konut, 250 bin arsa, 50 bin işyeri kazandırma amacını taşıyan İlk Evim İlk İşyerim Kampanyasındaki son gelişmelerle ilgilidir. Sosyal konut projeleri en çok önem verdiğimiz 81 ilimizin tamamında hayata geçirdiğimiz icraatımızdır.

ÜNİVERSİTELİLERE ULAŞIM DESTEĞİ

150 bin öğrencinin ailelerinin yanına gidiş dönüşü sağlanacak. Yılda 2 defa verilecek.

ESNAFA MÜJDE

Bir diğer müjdemiz esnaf ve zanaatkarlarımızadır. Esnaf ve zanaatkarlarımızın yanında olduk. Şimdi de yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve zanaatkarlarımızın huzurundayız. Esnafa, Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle %7,5 faiz oranıyla 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bine yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizi %0 faizli kredilerini 100 bin liradan 300 bin liraya çıkartıyoruz.

Doğalgaz depolarımızın yüzde yüz doldurarak enerji karşısındaki oluşabilecek durumlara karşı önlem aldık. Ayrıca Ummani Katar, Endonezya, Malezya, Nijerya, Kazakistan ve BAE ile enerji alanında yeni işbirliklerimizin önünü açacak temaslarda bulunduk.

REKLAM

Artık terör örgütleriyle birlikte ülkemize husumet besleyen herkesin "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözünü harfiyen yerine getiriyoruz. Sahip olduğumuz yetişmiş insan gücü, donanım ve teknolojik imkanlar sayesinde her alanda... inayetine muhtaç olmadan başımız dik bir şekilde kendi başımıza bakabiliyoruz.