Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Sani'yi kabul etti

Bakan Kurum'dan CHP'ye 'Semra Güzel' tepkisi: HDP'nin sözcüsü Kandil'in sözlüsü mü oldunuz?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP vekili Semra Güzel'e tepki gösteremeyen CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Kurum, 'HDP'nin terörle sözlü olduğunu anladık da Yozgat'ta 'Kandil'i yerle bir edeceğim' diyen, bugün ise TBMM'de onlarla kol kola gezenlere ne oluyor? Yoksa siz de HDP'nin sözcüsü, Kandil'in sözlüsü mü oldunuz? Siz 'Gerekirse tek kurşunum kalana kadar vatanı savunurum' diyen Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanet ettiniz.' açıklamasında bulundu.