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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Dışişleri Bakanı Sani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Dışişleri Bakanı Saniyi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Sani'yi kabul etti

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

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