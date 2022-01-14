Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Sani'yi kabul etti

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. pic.twitter.com/h4zYC0lQsj
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. pic.twitter.com/h4zYC0lQsj— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) January 14, 2022