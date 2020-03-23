Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlunu telefonla arayarak taziyelerini iletti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Haber Merkezi AA
​Cumhurbaşkanı Erdoğan
​Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

KILIÇDAROĞLU'NA TAZİYE TELEFONU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu arayarak, kız kardeşinin vefatı nedeniyle taziyelerini ilettiğini paylaştı.

Altun, mesajında şunları kaydetti:

  • "Sayın Cumhurbaşkanımız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir."
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