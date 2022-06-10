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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bizi aydınlık geleceğe ulaşmaktan mahrum bırakamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, "Beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece kimse bizi aydınlık geleceğe ulaşmaktan mahrum bırakamaz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bizi aydınlık geleceğe ulaşmaktan mahrum bırakamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bugün 30 farklı ülkeden belediyeler ile kocaman aile haline gelmiş birliğimiz kendi alanında dünyanın önde gelen yapıları arasında yer almaktadır. Yeni programlarla etki sahasını genişleten birliğimiz ülkelerimiz arasında güçlü köprüler kurmasından memnuniyet duyuyoruz. Kökeni Türk Konseyi'ne dayanıyor. Konsey geçtiğimiz yıl İstanbul'daki 8. zirvesinde aldığı kararla adını Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirdi.

Önümüzdeki dönemde Avrasya coğrafyasının, dünyanın göz bebeği haline geldiğini görebiliriz

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin kuşatıcı yapısı önemlidir. Beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece kimse bizi aydınlık geleceğe ulaşmaktan mahrum bırakamaz.
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