Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

İki dönemdir Kadın Kolları Başkanlığımızı yürüten Lütfiye Selva Çam'a partimize yaptığı tüm hizmetleri için teşekkür ediyorum. Kendisiyle bundan sonra vekil olarak ve üstleneceği yeni sorumluluklarla yakından çalışmayı sürdüreceğiz. Ayşe Keşir, bilgili, tecrübeli, liyakatlı, gayretli bir kardeşimizdir. İnşallah yeni dönemde Ayşe Keşir ile Kadın Kolları'nın faaliyetlerini daha ileriye taşıyacağız. Kurulduğu günden beri samimiyetle çalışan tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Siyasete kadın inceliğini, üretkenliğini katan tüm kadınlarımıza aynı şekilde teşekkür ediyorum.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor. https://t.co/4cB10F2Taa REKLAM March 8, 2021

Coşkunuza teşekkür ediyorum. İnşallah bu coşku 2023'ün müjdesidir. Kadın siyasetçi yetiştiren bir okul haline geldik.

Genç kızlarımızla tecrübeli hanım kardeşlerimizin coşkuya ortak olduğu kongrelerdeki o güzel görüntüler umudumuzu ve azmimizi güçlendirdi. Kadın Kollarımız, kadın siyasetçi yetiştiren bir okul haline gelmiştir. Meclis'teki kadın vekillerimizin büyük bölümü, kadın belediye başkanlarımızın yüzde 80'i işte bu okulda yetişmiştir. Bazı mücadeleler vardır ki karşılığını sadece Rabbimizden umarız. Yeri geldiğinde tankların önüne çıkıp darbecilerin karşısına dikilen kadınlarımızın haklarını asla ödeyemeyiz. Bugün Türkiye'de siyasetten ekonomiye kadar her alanda kadının adı ve imzası varsa AK Parti'nin ve sizlerin gayretleri sayesindedir.

"TOPLAM ÜYEMİZ 11.5 MİLYON"

Şu anda içimizde ikna odalarından geri çevrilenler var. Ve bunlar daha sonra muhalefet partisinde üst yönetici oldular. Dürüst değiller. Yıllarca kamuoyu önünde kadının sadece adını kullanan, geri planda hep ezen, horlayan, istismar eden hatta tacizde bulunan anlayışlı hem deşifre ettik hem gerilettik. Meclis'te sadece AK Parti grubunda 54 milletvekilimiz varsa bu mücadele sayesindedir.

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Ülkemizde kadınlar adına elde edilen her kazanımın altında sizlerin emeği var. Türkiye'nin en çok üyeye, en yakın teşkilatlanmaya sahip bulunmakla gurur duyuyorum. Toplam üyemiz 11.5 milyon. Hiçbir partinin böyle bir üyesi yok. Sadece kadın kollarımızın üye sayısı 5.5 milyon.

"YENİ BİR KOMİSYON OLUŞTURUYORUZ"

Ülkemizde tek bir kadının dahi alçakça katledilmesine, cadde ortasında dövülmesinde..Samsun'da yaşanan hadise asla onlara haklılık payı çıkartmaz. Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün grup başkanımızla da konuştum. Tekrar yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız.

Ayrıntılar geliyor...