Cumhurbaşkanı Erdoğan: ​Kutuplaşmaya müsaade etmeyeceğiz​

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi Sancaktepe’de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve teşkilatı üyeleri katıldı.

SİYASET SAHNESİNDEN SİLİNDİLER

Video konferans ile partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin halka hizmet, Hakk’a hizmettir düsturuyla çalışan, millete hizmetkar olmayı her türlü failin üzerinde gören bir siyasi hareket olduğunu vurgulayarak sözlerine şu şekilde devam etti:

MİLLETİN ÇİZDİĞİ İSTİKAMETTE YÜRÜYECĞİZ

“Milletle bağımızı ne kadar güçlü, ne kadar sağlam tutarsak Allah’ın izniyle başarılarımız katlanarak artmaya devam edecektir. Milletle irtibatını kopartan, milletin gönül defterinden silinen bir siyasi hareketi ise ayakta tutabilecek hiçbir güç yoktur. 2023 seçimlerine giden süreçte AK Parti olarak yüzümüzün yine milletimize dönecek, milletimizin çizdiği istikamette yürümeye devam edeceğiz.”

KUTUPLAŞMAYA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Siyasi mücadelede kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, “Bu hikayenin kahramanı sizlersiniz. Özellikle siyasi tükenmişlik yaşayan yalan terörü ve iftira haricinde millete söyleyecek hiçbir sözü olmayan muhalefetin toplumumuzun kutuplaştırmasına müsaade etmeyeceğiz. Liderlik okulumuzun ilk derslerinde ifade ettiğim bazı hususların önemine binaen burada tekrarlamakta fayda görüyorum. Türkiye’nin geleceği bizim çalışmamıza sizlerin değer üretmesine, hizmet üretmesine gayret etmesine bağlıdır. Bizlere düşen işte bu büyük sorumluluğun gereklerini bihakkın yerine getirmektir. Bizlere düşen omuzlarımızdaki yükün ağırlığının bilinciyle davamıza dört elle sarılmaktır. Bizlere düşen bir taraftan aramızdaki dayanışmayı güçlendirirken diğer taraftan da siyaset bulvarında ihtiyaç duyduğumuz konularda kendimizi en donanımlı şekilde yetiştirmektir. Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesinde bu kadroya yani sizlere çok önemli görevler düşüyor. Unutmayın bu hikayenin kahramanı sizlersiniz. Önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 ve 2071 vizyonuna yürüyen yeniden büyük Türkiye’nin hikayesinin baş kahramanı da sizlersiniz” ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 7 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer’de AK Parti Kısırkaya Mahallesi Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u ziyaretinin ardından Sarıyer Gümüşdere’de bir kıraathaneye uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada çay içti ve vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sarıyer'de kıraathane ziyareti: Vatandaşlarla çay içip sohbet etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'e bağlı Gümüşdere Mahallesi'nde bir kıraathaneyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada vatandaşlarla sohbet edip çay içti.

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Sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta konuşmasında fedakarlıktan söz ederken örnek gösterdiği 73 yaşındaki AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt’a evinde ziyarette bulundu.

Kıraathanede çay sohbeti