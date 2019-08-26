Erdoğan: Kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, "Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar, bizi hakkı söylemekten, hakkın yanında yer almaktan, mazluma ve mağdura destek vermekten alıkoyamaz" ifadelerini kullanarak, "İnşallah Irak'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den diğer bölgelere kadar uzanan mücadeleyi zaferle taçlandıracağız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dağda teröristin, denizde Rum'un, havada rakiplerimizin ve diğer tüm platformlarda karşımızda her kim varsa onun yanında yer alarak bu ülkenin partisi olunamaz. Öyle lafla 'Biz, Atatürk'ün partisiyiz' demek olmaz. Sen bitmişsin, tükenmişsin. 3-4 tane belediye almakla bir yere varılmaz" diye konuştu.

"Hiç kimsenin milletimizin birliğini bozacak davranışlar sergilemeye hakkı yok"

Erdoğan, "Ülkemizin gelecek bir asrının belirleyicisi olacak gelişmelerin yaşandığı dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde, hangi saikle olursa olsun hiç kimsenin milletimizin birliğini, beraberliğini bozacak davranışlar sergilemeye hakkı yok" ifadelerini kullandı.

Suriye'de güvenli bölge tesisi

Suriye'de güvenli bölge tesisi ile ilgili olarak Erdoğan, "Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoyamayacaktır" dedi.

Doğu Akdeniz

Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor, kimse bizi oralarda engelleyemez, engelleyemeyecektir" şeklinde konuştu.

Fırat'ın doğusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Fırat'ın doğusu) İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya kalkılırsak, tüm hazırlıklarımız tamamdır. Planlarımızı hayata geçiririz" ifadelerini kullanarak, "Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz" dedi.