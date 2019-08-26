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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te konuştu: Mücadeleyi zaferle taçlandıracağız

Erdoğan: Kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu. Erdoğan, "İnşallah Irak'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den diğer bölgelere kadar uzanan mücadeleyi zaferle taçlandıracağız" dedi. "Güvenli bölge oluşturma çabalarımızda yavaş yavaş mesafe alıyoruz" diyen Erdoğan, "SİHA'larımız İHA'larımız helikopterlerimiz bölgeye girdi. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, "Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar, bizi hakkı söylemekten, hakkın yanında yer almaktan, mazluma ve mağdura destek vermekten alıkoyamaz" ifadelerini kullanarak, "İnşallah Irak'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den diğer bölgelere kadar uzanan mücadeleyi zaferle taçlandıracağız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dağda teröristin, denizde Rum'un, havada rakiplerimizin ve diğer tüm platformlarda karşımızda her kim varsa onun yanında yer alarak bu ülkenin partisi olunamaz. Öyle lafla 'Biz, Atatürk'ün partisiyiz' demek olmaz. Sen bitmişsin, tükenmişsin. 3-4 tane belediye almakla bir yere varılmaz" diye konuştu.

"Hiç kimsenin milletimizin birliğini bozacak davranışlar sergilemeye hakkı yok"

Erdoğan, "Ülkemizin gelecek bir asrının belirleyicisi olacak gelişmelerin yaşandığı dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde, hangi saikle olursa olsun hiç kimsenin milletimizin birliğini, beraberliğini bozacak davranışlar sergilemeye hakkı yok" ifadelerini kullandı.

Suriye'de güvenli bölge tesisi

Suriye'de güvenli bölge tesisi ile ilgili olarak Erdoğan, "Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoyamayacaktır" dedi.

Doğu Akdeniz

Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor, kimse bizi oralarda engelleyemez, engelleyemeyecektir" şeklinde konuştu.

Fırat'ın doğusu

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Fırat'ın doğusu) İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya kalkılırsak, tüm hazırlıklarımız tamamdır. Planlarımızı hayata geçiririz" ifadelerini kullanarak, "Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok yakında kara birliklerimiz de bölgeye girecek
OYNAT 01:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok yakında kara birliklerimiz de bölgeye girecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de ABD ile birlikte oluşturulacak güvenli bölge ile ilgili olarak, 'Suriye sınırlarımızı teröristlerden temizleme konusundaki kararlılığımızı artık hiç kimsenin test etmeye çalışmayacağını ümit ediyorum. Fırat'ın doğusuna çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz.” diye konuştu.
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