Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli denizaltımızı 5-6 sene içerisinde Deniz Kuvvetlerimize teslim etmeyi planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katıldı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/qoVjZwXghB — Yeni Şafak (@yenisafak) May 23, 2022

"Milli denizaltımızı 5-6 sene içerisinde teslim edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Milli denizaltımızı 5-6 sene içerisinde Deniz Kuvvetlerimize teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

Erdoğan, "Bu seneden itibaren her yıl bir denizaltımızı hizmete alarak, 2027'ye kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandırmış olacağız" diye konuştu.

"Somut adımlar görmek istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık, diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz. Temel güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmediği bir genişleme politikasının ne bize ne de NATO'ya hiçbir hayrının dokunmayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.