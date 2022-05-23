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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli denizaltımızı 5-6 sene içerisinde Deniz Kuvvetlerimize teslim etmeyi planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli denizaltımızı 5-6 sene içerisinde Deniz Kuvvetlerimize teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli denizaltımızı 5-6 sene içerisinde Deniz Kuvvetlerimize teslim etmeyi planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'ne katıldı.

"Milli denizaltımızı 5-6 sene içerisinde teslim edeceğiz"


Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Milli denizaltımızı 5-6 sene içerisinde Deniz Kuvvetlerimize teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

Erdoğan, "Bu seneden itibaren her yıl bir denizaltımızı hizmete alarak, 2027'ye kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandırmış olacağız" diye konuştu.

"Somut adımlar görmek istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık, diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz. Temel güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmediği bir genişleme politikasının ne bize ne de NATO'ya hiçbir hayrının dokunmayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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