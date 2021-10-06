Cumhurbaşkanı Erdoğan PAB Başkanı Pacheco'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PAB Başkanı Pacheco'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.
- Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
ÇAVUŞOĞLU DA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duarte Pacheco ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Pacheco'yu ağırladık. Parlamenter diplomasiyi önemsiyoruz. PAB'ın düzensiz göçle ilgili çalışmalarını da destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.