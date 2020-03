Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü açıkladı: Her an tayakkuz halinde olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü açıkladı: Her an tayakkuz halinde olacağız Moskova'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında yaklaşık 6 saat süren kritik İdlib zirvesinin ardından ateşkes saat 00.01'de başladı. Ateşkesi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Ateşkes birkaç alanda önemli kazanımlar getiriyor" diyen Erdoğan, İdlib'deki ateşkes için "Rejimin olası ihlal ve saldırılarına karşı her an teyakkuz halinde olacağız. Amacımız Suriye'de BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararındaki siyasi süreci işletmek ve Suriye iç savaşını sona erdirmektir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 06 Mart 2020, 14:01 Son Güncelleme: 06 Mart 2020, 14:36 AA