Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sadece kadın kollarımız onların tüm üyesini geçiyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

İki dönemdir Kadın Kolları Başkanlığımızı yürüten Lütfiye Selva Çam'a partimize yaptığı tüm hizmetleri için teşekkür ediyorum. Kendisiyle bundan sonra vekil olarak ve üstleneceği yeni sorumluluklarla yakından çalışmayı sürdüreceğiz. Ayşe Keşir, bilgili, tecrübeli, liyakatlı, gayretli bir kardeşimizdir. İnşallah yeni dönemde Ayşe Keşir ile Kadın Kolları'nın faaliyetlerini daha ileriye taşıyacağız. Kurulduğu günden beri samimiyetle çalışan tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Siyasete kadın inceliğini, üretkenliğini katan tüm kadınlarımıza aynı şekilde teşekkür ediyorum.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor. https://t.co/4cB10F2Taa REKLAM March 8, 2021

Coşkunuza teşekkür ediyorum. İnşallah bu coşku 2023'ün müjdesidir. Kadın siyasetçi yetiştiren bir okul haline geldik.

Genç kızlarımızla tecrübeli hanım kardeşlerimizin coşkuya ortak olduğu kongrelerdeki o güzel görüntüler umudumuzu ve azmimizi güçlendirdi. Kadın Kollarımız, kadın siyasetçi yetiştiren bir okul haline gelmiştir. Meclis'teki kadın vekillerimizin büyük bölümü, kadın belediye başkanlarımızın yüzde 80'i işte bu okulda yetişmiştir. Bazı mücadeleler vardır ki karşılığını sadece Rabbimizden umarız. Yeri geldiğinde tankların önüne çıkıp darbecilerin karşısına dikilen kadınlarımızın haklarını asla ödeyemeyiz. Bugün Türkiye'de siyasetten ekonomiye kadar her alanda kadının adı ve imzası varsa AK Parti'nin ve sizlerin gayretleri sayesindedir.

AA Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katıldı.

"TOPLAM ÜYEMİZ 11.5 MİLYON"

Şu anda içimizde ikna odalarından geri çevrilenler var. Ve bunlar daha sonra muhalefet partisinde üst yönetici oldular. Dürüst değiller. Yıllarca kamuoyu önünde kadının sadece adını kullanan, geri planda hep ezen, horlayan, istismar eden hatta tacizde bulunan anlayışlı hem deşifre ettik hem gerilettik. Meclis'te sadece AK Parti grubunda 54 milletvekilimiz varsa bu mücadele sayesindedir.

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Ülkemizde kadınlar adına elde edilen her kazanımın altında sizlerin emeği var. Türkiye'nin en çok üyeye, en yakın teşkilatlanmaya sahip bulunmakla gurur duyuyorum. Toplam üyemiz 11.5 milyon. Hiçbir partinin böyle bir üyesi yok. Sadece kadın kollarımızın üye sayısı 5.5 milyon.

AA AK Parti Kadın Kolları Kongresi.

"YENİ BİR KOMİSYON OLUŞTURUYORUZ"

Ülkemizde tek bir kadının dahi alçakça katledilmesine, cadde ortasında dövülmesinde..Samsun'da yaşanan hadise asla onlara haklılık payı çıkartmaz. Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Bugün grup başkanımızla da konuştum. Tekrar yeniden böyle bir komisyonu oluşturacağız.

Biz bunlar ne ana muhalefete ne diğerlerine bırakamayız. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Dün akşam Adalet Bakanım ile tekrar konuştum. Sonuna kadar bu işi kovalayacaklarını söyledi. Ardından da malum kişi tutuklandı. Biz kadınların haklarını birileri bize dayattığı için değil Allah'ın emri, insanlığın gereği olduğu için savunuyoruz. Samsun'da olduğu gibi zaman zaman rastladığımız olumsuzluklar kadim değerlerimizden uzaklaştığımızı gösteriyor. Cinayetleri töre ve benzeri bahanelerle kültürümüze yıkmaya çalışanlara da asla fırsat vermeyeceğiz.

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Adına aile dediğimiz mukaddes ocak, nesli muhafaza eden vasıflarıyla ortak geleceğimizin teminatıdır. Ailenin çözüldüğü yerde toplumu ayakta tutmak da mümkün olmaz. Tarih kendi medeniyet tarihlerinin dışına çıktıkları için benliklerini kaybeden toplumların hikayeleri ile doludur. Yaşadığımız her afet, kriz bize güçlü aile yapısının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Her zaman yanınızda olduğunu bildiğiniz aile varsa hayata daha güvenli bakabilirsiniz. Yeni dönemdeki önceliklerimizden biri de aile müessesinin güçlendirilmesi olacaktır. Aile müessesinde yer alan eşler, çocuklar, büyükler birbirlerinin zenginliğidir. Asıl görev bizlere, siz kadınlara düşüyor. Kadın en başta annedir ve çocuğun ilk vatanıdır. Her birimiz kendi ailemizde ağzımızdan çıkan her sözle başlayıp evlatlarımıza örnek olacağız ki özlediğimiz nesilleri yetiştirelim.

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AA

Kız çocuklarını bir an önce baba evlerini terketmeye çağıranlar olduğunu duyuyoruz. Bir de bu çıktı. Sokaklara dökülün diyorlar çocuklara. Çocukları aileye kışkırtan bu zihniyet bir ruh hastalığının işaretidir. Türkiye, kadına şiddet sorununu öyle ya da böyle çözer, asıl tehdit bu hastalıklı zihniyetin kök salmasıdır, karşılık bulmasıdır.

Eğitim sistemimizin aile ile sıkı işbirliği içinde yeniden ele almamız gerekiyor. Hayatın her alanında çocuklarımıza ve gençlerimize kendi tarihimizi aşılamalıyız. Bir süredir sık sık yeni dönemde önceliklerimizin en başına eğitimi, kültürü, aileyi koyacağımızı söylememizin nedeni budur.

EVLAT NÖBETİ

Evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini anmadan olmaz. Evlatlarınız terör örgütü tarafından sizden çalınmışsa bu acının tarifi mümkün değildir. Ulvi bir amaca sahip Diyarbakır anneleri birilerinin aklına tam 550 gün sonra ancak düşmüş. Diyarbakır anneleri de bunca zamandır kendilerini yok sayan zihniyetin temsilcilerine gereken cevabı vermiştir. Asla inanmadığınız hatta ontolojik olarak karşı çıktığınız b-pek çok davranışı sırf günü birlik siyaset çıkarları için sergileyebilirsiniz. Diyarbakır annelerinin karşısına dikilip de aynı yüzsüzlüğü sergileyemezsiniz. Bu siyaset üstü bir meseledir. Her işin riyakarlığı olur ancak bunun olmaz. Önce kendisine tanınan tüm fırsatlara rağmen terör örgütü ile arasına mesafe koyamayan parti konusunda mertçe bir tutum ortaya koyacaksınız.

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Ana muhalefete soruyorum. Bu partinin yanında mısınız, karşısında mısınız? Açıkça söyleyeceksiniz. Ankara'dan İstanbul'a dirsek dirseğe yürüyüş yapacaksınız, sonra da onlarla alakamız yok diyeceksiniz. Kimi kandırmaya çalışacaksınız. Sonra utanmadan sıkılmadan şehit ailelerine, gazilerine gideceksiniz. Yüzünüzdeki sahte demokrat maskesini hemen indiriverirler.

Şu anda ana muhalefetin teşkilatlarında şiddet, tecavüz, taciz var mı? Ne ararsan bulunur. Tacizi ve tecavüzü yapan kendi mahallelerinden biriyse afedersin yollu diyerek kadını yaftalamaktan çekinmez. Kadın cinayetlerinde bile kadının ya da failin kimliğine göre pozisyon alırlar.

BEDAVA AŞIYA PARA ÖDENDİ İDDİASI

Ey anamuhalefet partisinin başındaki adamcağız. Biz aldığımız aşıları süratle belli kategorilerde sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Önce 'Ben vatandaş Kemal'im sıram ne zaman gelirse o zaman aşımı yaptıracağım' dedi. Yaptırdın. Muhalefetin iddiası utanmazlık. Biz hiç eve kahve çaya gitmezmişiz. Yahu sen bizden alıştın böyle şeylere.

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"YENİ BİR ANLAYIŞ GETİRİYORUZ"

Yeni bir anlayış getiriyoruz. 50+25 asıl ve yedek. 75 kişilik kadroda artık çalışmayan yok. 75 kişinin çalışacağı bir kadro. Yapacağımız görev taksimatını da buna göre yapacağız. 75 kişilik kadroyla MYK'mız birlikte yapılacak Gençlik Kollarımızın kongresi de yaklaşıyor, bu çalışmayla üçlü ayak Türkiye'mizi ayağa kaldıracağız. Yanımızda vekillerimiz, belediye başkanlarımız, Meclis üyelerimiz var. Listeye parlamentodan üye koymamaya dikkat ettik. Parlamento parlamentoya yoğunlaşsın istedik. Sembolik bir kaç arkadaşımızı aldık. Bu defa böyle çalışacağız.