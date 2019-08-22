Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizlerini kabul etti
KAHRAMANMARAŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizlerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, siyam ikizleriyle bir süre sohbet etti.

Haber Merkezi AA
Erdoğan, siyam ikizleriyle bir süre sohbet etti.
Erdoğan, siyam ikizleriyle bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ta yaşayan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile bir araya geldi.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, siyam ikizleriyle bir süre sohbet etti.

Emine Erdoğan, ikizlerin pozitif enerjisinden etkilendiğini, gelecekte de bu enerjilerini sürdürmelerini isteyerek, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

  • Siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu da aldıkları eğitimler hakkında bilgi vererek, gelecek planlarını paylaştı. Üniversiteye girmekten duydukları mutluluğu da dile getiren ikizler, üniversiteyi bitirince çalışmak istediklerini de kaydetti. Kabulde Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın eşi Ruhan Özkan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizleriyle görüştü
OYNAT 01:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'yu kabul etti.


Kıyıköyde temizlik adıaltında kum hırsızlığı

Kıyıköy'de temizlik adı
altında kum hırsızlığı

Devlet hazinesi ve yasal olarak çalışan şirketler zarara uğratılıyor.
Külliyede samimi sohbet

Külliye'de samimi sohbet

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizlerini kabul etti.
Yunanistandakritik gol

Yunanistan'da
kritik gol

Temsilcimiz ​Trabzonspor, deplasmanda AEK'ya konuk oluyor.
Gereken dersi veririz

Gereken dersi veririz

Erdoğan'dan Kıbrıs Rumlarına sert uyarı.
Bitmeyen tatile<br>yeni bahane

Bitmeyen tatile
yeni bahane

Sel yaşanırken Bodrum'da tatil yapan İmamoğlu kendini savundu.
Polise saldırdığı görüntü ortaya çıktı!

Polise saldırdığı görüntü ortaya çıktı!

Demir tabure attıkları polisi, şiddet kullanmakla suçladılar.

Manisa'yı mı seçti?

Manisa'yı mı seçti?

Bakan Pakdemirli'den heyecanlandıran açıklama.
8 numaralı gözlem<br>noktamız da hedefte

8 numaralı gözlem
noktamız da hedefte

Morik'in ardından Sırman'daki üssümüz de çevreleniyor.
Kamu işçisi ile hükümet anlaştı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı

​2019 yılı için yüzde 8+4 zam verilecek.
Bize linç yapılıyor

Bize linç yapılıyor

İşten çıkarılanlar İBB önünde açıklama yaptı.
Edremit alev alev

Edremit alev alev

Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.
Heyelan 6 evi yıktı

Heyelan 6 evi yıktı

​Aşırı yağış sonrası 6 aile dehşeti yaşadı.
Han Şeyhun'u<br>ele geçirdi

Han Şeyhun'u
ele geçirdi

Rusya'nın desteğiyle ilçeye giren Esed güçleri hakimiyeti aldı.
Yangının üstüne gitti

Yangının üstüne gitti

​Çektiği görüntüleri ekiplere ileterek destek oldu.
ABD'den Şırnak saldırısına kınama

ABD'den Şırnak saldırısına kınama

​ABD Büyükelçiliği PKK'nın saldırısını kınayarak taziye mesajı iletti.
Yeni sistem geliyor

Yeni sistem geliyor

Eylül ayının ilk haftası Bakan Kurum açıklayacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.