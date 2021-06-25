Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da “MOBSAN Sanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni”ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Biz demokratlık görüntüsü altında faşistlik yapmıyor, herkesin hakkını, hukukunu, özgürlüğünü teminat altına alıyoruz. Çünkü biz bu millete aşkla bağlıyız" ifadelerini kullandı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katılıyor. https://t.co/MZO4OiuRET — Yeni Şafak (@yenisafak) June 25, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır" dedi.

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Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde Şuşa'ya giderek oradaki kardeşlerimizin kurtuluş sevincine ortak olduk. Şimdi aynı yaklaşımla başka yerlerde, yeni adımların hazırlıkları içindeyiz. Eğer Türkiye, dışarda böylesine güçlü bir güvenlik kuşağı oluşturamazsa vatan toprakları içinde bize ne huzur verirler ne refah yaşatırlar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan anlayış var. Milletin gönlüne girmek yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete rağmen ülkemizi büyüteceğiz."

"Hatay'da su sıkıntılarını tamamıyla çözme noktasına geliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Stadı'nın açılışı öncesi vatandaşlara hitap etti.

"Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" sözünü hatırlatan Erdoğan, bu birliktelik, beraberlik ve kardeşlikle bugüne geldiklerini söyledi.

Hatay Stadı'nın bulunduğu alana gelirken çakılı bir çivi görmediğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

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"Maalesef ana arterler bıraktığımız yerde kalmış ama biz yola devam ediyoruz. İşte arkamda 26 bin 600 kapasiteli Hatay Şehir Stadı. Biz eserlerimizle konuşuruz, onlar ise sadece laf ederler. Unutmayın eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. İşte bakın şurada da Hatay Kapalı Spor Salonu, o da bitiyor. Kısa zamanda inşallah onu da bitireceğiz. Hatay'ın gençliğine ne gerekiyorsa ne layıksa bunları yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilere kendisini büyük bir ilgiyle karşıladığı için teşekkür ederek, şunları söyledi: