Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi daha ileri taşıyalım

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da muhtarlarla yaptığı iftar programı sonrası konuştu. "Muhtarlık seçimlerin de belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var" diyen Erdoğan, "Toplamda 42 bine tekabül eden 123 sandık ortaya çıkmıştır. Bugün itibarıyla artık 123 sandıktaki 42 bin oyun akıbetinin tespiti mümkün değildir. Çünkü oylar çalındı. Aradaki farkın 13 binlere düşmüş olmasını da kendileri de itiraf ediyor. 29 binden 13 bine kadar iniyor. Burada bir şaibe yok mu? 16 bin oy çalındı" ifadelerini kullandı.