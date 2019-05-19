Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi daha ileri taşıyalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100'üncü Yıl Törenleri'ne katılan muhalefet partilerinin genel başkanları ve gençlerle çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Haydi... Milli mücadele ruhuyla, ele ele, gönül gönüle vererek, Türkiye'yi daha ileri taşıyalım." ifadelerini kullandı.
Haydi... Milli mücadele ruhuyla, ele ele, gönül gönüle vererek Türkiye'yi daha ileri taşıyalım. pic.twitter.com/xkzpFJEj6O
Haydi... Milli mücadele ruhuyla, ele ele, gönül gönüle vererek Türkiye'yi daha ileri taşıyalım. pic.twitter.com/xkzpFJEj6O— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 19 Mayıs 2019