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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi daha ileri taşıyalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi daha ileri taşıyalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100'üncü Yıl Törenleri'ne katılan muhalefet partilerinin genel başkanları ve gençlerle çekilmiş fotoğraflarını paylaştı

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100'üncü Yıl Törenleri'ne katılan muhalefet partilerinin genel başkanları ve gençlerle çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Haydi... Milli mücadele ruhuyla, ele ele, gönül gönüle vererek, Türkiye'yi daha ileri taşıyalım." ifadelerini kullandı.
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Denizli'de cinayet: Peşini bırakmayan adamı öldürdü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadın tarafından bıçaklandığı ileri sürülen kişi hayatını kaybetti. Daha önce sürekli izlendiğini, tehdit edildiğini belirterek şikayetçi olan Gülistan K'nin, aldırdığı koruma kararının ardından yine tehdit edilmesi üzerine şikayetinden vazgeçirildiği, Aydın Ergül'ün dün akşam Gülistan K'nin evine zorla girdiği ve polise ihbarda bulunulmasının ardından ayrıldığı ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da oylar çalındı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da oylar çalındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da muhtarlarla yaptığı iftar programı sonrası konuştu. "Muhtarlık seçimlerin de belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var" diyen Erdoğan, "Toplamda 42 bine tekabül eden 123 sandık ortaya çıkmıştır. Bugün itibarıyla artık 123 sandıktaki 42 bin oyun akıbetinin tespiti mümkün değildir. Çünkü oylar çalındı. Aradaki farkın 13 binlere düşmüş olmasını da kendileri de itiraf ediyor. 29 binden 13 bine kadar iniyor. Burada bir şaibe yok mu? 16 bin oy çalındı" ifadelerini kullandı.

Yıldırım: Bir kez daha İstanbul için yola çıktık
Gündem

Yıldırım: Bir kez daha İstanbul için yola çıktık

AK Parti İBB Başkan adayı Yıldırım, muhtarlarla bir araya geldiği iftar programında "Şimdi bir kez daha İstanbul için yola çıktık. Bu kutlu vakitte Rabbim'den niyazımız bizi müjdelenmiş şehir İstanbul'a layık kılmasıdır. Eyüp Sultan'ın, Fatih Sultan Mehmet'in, Mimar Sinan'ın, Kanuni'nin İstanbul'unu, onlara layık olanlar yönetecek" dedi.

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