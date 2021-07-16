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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk'ün olduğu yerde masum kanı akmaz

Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin askeri alanda yeni bir seviyeye ilerlediğini ve savunma sanayi teknolojilerinde son 15-20 yılda tüm dünyanın dikkatle takip ettiği bir başarı hikayesi sergilediğini söyledi. Türkiye'nin güçlü olmasının mazlumlar için bir umut anlamı taşıdığını belirten Erdoğan, "Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Türk'ün olduğu yerde zulüm olmaz. Masum kanı akmaz. Mazlum göz yaşı dökmez. Ancak güven, huzur, refah olur" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkün olduğu yerde masum kanı akmaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MSÜ Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde, MSÜ Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"20 YILDA BAŞARI HİKAYESİ YAZDIK"

Türkiye en eski Kurmay Eğitimi sistemini kurmuş bir ülkedir. Askeri alanda da yeni bir seviyeye ilerliyoruz. Bir dönem vesayet odaklarının, bir dönem FETÖ'nün yol açtığı kayıplara rağmen bunları telafi ettik. 20 yılda bir başarı hikayesi yazıldı.

"TÜM DÜNYA DİKKATLE TAKİP EDİYOR"

Askeri alanda yeni bir seviyeye ilerliyoruz. Türkiye'nin savunma sanayi teknolojilerinde geçtiğimiz 15-20 yılda katettiği mesafe, tüm dünyanın dikkatle takip ettiği, örnek aldığı bir başarı hikayesidir."

"TÜRK'ÜN OLDUĞU YERDE ZULÜM OLMAZ"

Eğer Türkiye güçlüyse tüm coğrafyada gurur ve sevinç vardır. Askeri alanda destan üstüne destan yazılıyor. Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Türk'ün olduğu yerde zulüm olmaz. Masum kanı akmaz. Mazlum göz yaşı dökmez. Ancak güven, huzur, refah olur.

"LİBYA'DAKİ BAŞARIMIZ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ"

Fedakarlıklar neticesinde Türkiye kısır döngüyü kırmayı başardı. Libya'da hem diplomatik hem askeri alanda gösterdiğimiz başarı, sadece Akdeniz'de değil tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır.

"DURUŞUMUZ YENİDEN BAŞARBİLECEĞİMİZİN İŞARETİ"

Neredeyse 40 yıl süren terörle mücadele döneminde kurulan tuzaklara ve oynanan oyunlara rağmen sergilenen dirayetli duruş, yeniden başarabileceğimizin işareti olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'de bir müjdem olacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'de bir müjdem olacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deki sel felaketiyle ilgili konuştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deki sel felaketiyle ilgili konuştu
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