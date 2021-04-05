Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2 Abdullah ile bir telefonda görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonla görüştü. Görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.

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