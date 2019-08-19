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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Muğla'da antikkenti gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muğla'da bulunan ve dünyanın en büyük mermer antik kenti olma özelliğini taşıyan Stratonikeia’yı ziyaret etti. Erdoğan'ı antik kentte, Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt karşıladı. Cumhurbaşkanı ve eşi antik kentte 3 saat geçirdi.

Haber Merkezi IHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Muğla'da Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Muğla'da Stratonikeiaı Antik Kenti’ni gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Muğla’da bulunan dünyanın en büyük mermer antik kenti Stratonikeia’yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter ile Yatağan Termik Santrali’ne indi. Buradan karayolu ile Stratonikeia Antik Kenti’ne geçti. Antik kentte kendisini kazı Başkanı Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stratonikeia Antik Kenti’nde restorasyonu yapılan hamam, cami, kazı evi, kuzey giriş kapısı gibi bölgeleri eşi Emine Erdoğan ile gezdi.

Sadaka taşına para attı, köylü kadınların yaptığı gözlemelerden yedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan cami önünde bulunan mermer sadaka taşına para bıraktı. Erdoğan, Antik kent içinde köylü kadınların yapıp sattığı gözlemelerden yedi ve çay içti.

Antik kentte ürettikleri sebze ve meyveleri satan kadınlarla da sohbet eden Cumhurbaşkanı ve eşi, yaklaşık 3 saat antik kentte kaldı.

  • Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, “İlçemiz sınırları içinde yer alan Stratonikeia antik kentini ziyaret ederek incelemelerde bulanan Sayın Cumhurbaşkanımız gerek antik kentimiz, gerekse ilçemiz için hazırlamış olduğumuz tüm projelerimizle bizleri Ankara’ya çağırarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ilgili bakanlarımızla görüşmeye davet ettiler. Geçtiğimiz Cumartesi günü bizlere 4 saat 30 dakika, bugün ise 3 saat zaman ayırdıkları için ve ziyaretlerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli eşleri Emine Erdoğan hanımefendiye teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyarette AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, İl Başkanı Kadem Mete, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi 'Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi
OYNAT 03:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi 'Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti ve ören yerini ziyaret etti. Ziyarette Erdoğan'a Muğla Valisi Esengül Civelek ve Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz eşlik etti. Erdoğan çifti, ziyaret sırasında bölgede bulunan vatandaşlarla sohbet etti, ikramlardan tattı, tarihi eserler hakkında bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.


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