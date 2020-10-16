Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi başladı.
Vahdettin Köşkü'nde baş başa yapılan ve saat 15.00'de başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. pic.twitter.com/xagANcaQf5
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. pic.twitter.com/xagANcaQf5— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) October 16, 2020