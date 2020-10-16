Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi başladı

CHP'li İBB Meclis Üyesi Kayhan'dan "Ne eseriniz var?" sorusuna cevap: Çok partili sistemi getirdik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin CHP'li üyesi Fahrettin Kayhan, hitabı sırasında kendisine yöneltilen 'CHP olarak ne eseriniz var?' sorusuna sinirlendi. Kayhan 'Siz burada oturuyorsanız bu CHP'nin eseridir. Çok partili sistemi getirdik' ifadelerini kullandı.