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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi başladı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi başladı.

Vahdettin Köşkü'nde baş başa yapılan ve saat 15.00'de başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.

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