Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvaz Medya tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'ne video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetlerine video mesaj gönderdi https://t.co/Pb0pPdh8mz — Yeni Şafak (@yenisafak) December 8, 2022

Zirvenin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Turkuvaz Medya Grubu'nu pek çok saygın ismin katılımıyla gerçekleştirdiği bu etkinlik dolayısıyla kutladı ve fikirleri, sunumları, değerlendirmeleriyle programın içeriğini zenginleştiren tüm katılımcılara teşekkür etti.

Dünyanın son 3 yıldır salgınla başlayan, ardından sıcak çatışmalar ve bölgesel gerilimlerle daha da çetrefilleşen sancılı bir süreçten geçtiğini belirten Erdoğan, son yılların en yüksek rakamlarına ulaşan enerji, gıda ve ham madde fiyatlarıyla buna bağlı olarak ortaya çıkan enflasyon sorununun hiçbir ayrım gözetmeden tüm ekonomileri zorladığını söyledi.

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Öte yandan faizleri artırarak enflasyonu düşürme üzerine kurulu klasik yöntemlerin şimdiye kadar beklentileri karşılamadığının görüldüğünü aktaran Erdoğan, bu tarz politikalarla enflasyonu dizginlemeye çalışan pek çok ekonominin bugün hayat pahalılığı yanında istihdam kayıplarıyla da mücadele ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin son 20 yılda hayata geçirdiği sağlam altyapıyla birlikte üretimi, istihdamı, ihracatı ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modeli sayesinde bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İhracatımız her ay rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaşıyor. Organize sanayi bölgelerimiz, fabrikalarımız, imalat tesislerimiz harıl harıl çalışıyor. Yollarımız ve otobanlarımız ülkemizden Avrupa, Asya ve Ortadoğu'ya yük taşıyan tırlar ve kamyonlarla dolu." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, salgının en çok vurduğu turizm sektöründe zararları telafi etmenin ötesine geçerek farklı bir ivme yakaladığını, istihdamda ilk kez 31 milyon sınırını aşma başarısı gösterdiğini de kaydetti.

Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un üretim tesisi açılışının Cumhuriyet'in 99. yılında büyük bir gururla gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, dünyanın en büyük 5. barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışıyla enerji hamlesini bir adım öteye taşıdıklarını bildirdi.

"Adım adım çözüme kavuşturuyoruz"

Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazı vatandaşların emrine verme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, "Avrupa ve Amerika dahil herkesin gündemini meşgul eden hayat pahalılığı ve enflasyon meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye'nin savunma sanayisi alanında kısa sürede ulaştığı seviyenin, milletin gurur kaynaklarından biri haline geldiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: