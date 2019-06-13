Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerilim siyasetine asla tevessül edilmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde kişisel sosyal medya hesabından kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Gerilim siyasetine asla tevessül etmeyecek; demokrasiden, milli iradenin üstünlüğünden taviz vermeden bu uzun ve ince yolu kat edeceğiz" diyerek altı maddelik bir açıklama paylaştı.
Gerilim siyasetine asla tevessül etmeyecek; demokrasiden, milli iradenin üstünlüğünden taviz vermeden bu uzun ve ince yolu kat edeceğiz. pic.twitter.com/lOrO4HOZFo
Gerilim siyasetine asla tevessül etmeyecek; demokrasiden, milli iradenin üstünlüğünden taviz vermeden bu uzun ve ince yolu kat edeceğiz. pic.twitter.com/lOrO4HOZFo— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 13 Haziran 2019