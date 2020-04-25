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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan Anayasa Mahkemesinin 58 kuruluş yıldönümü mesajı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa Mahkemesi'nin 58. kuruluş yıldönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi’nin 58. kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajında, Anayasa Mahkemesi'ni: "Ülkemizde demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, eşitlik ilkesi ile temel hak ve hürriyetlerin en iyi, en adil biçimde hayata geçirilmesinin güvencesi'' şeklinde tanımladı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin 58. kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin 58. kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi’nin 58. kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajında, "Hukuk sistemimizin en önemli, en köklü kurumlarından biri olan Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Ülkemizde demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, eşitlik ilkesi ile temel hak ve hürriyetlerin en iyi, en adil biçimde hayata geçirilmesinin güvencesi Anayasa Mahkemesi, Türkiye’nin demokratik hukuk devleti vasfının korunması ve güçlendirilmesinde hayati önemi haiz en yüksek yargı merciimizdir. Bundan önce olduğu gibi, 2023 hedeflerimize yürüyüşümüzde de Anayasa Mahkemesi’nin ülkemizin ve milletimizin ufkunu genişleten bir misyonla hareket edeceğine inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Anayasa Mahkemesi’nin tüm mensuplarına başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadeleri yer aldı.

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