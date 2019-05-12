Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Twitter hesabından Anneler Günü dolayısıyla annesiyle olan bir fotoğrafını retweet ettiği mesajında, "Şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Tüm annelerin #AnnelerGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/wzOvjlZQSq
Tüm annelerin #AnnelerGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/wzOvjlZQSq— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) 12 Mayıs 2019