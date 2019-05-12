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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Twitter hesabından Anneler Günü dolayısıyla annesiyle olan bir fotoğrafını retweet ettiği mesajında, "Şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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