Zafere çok yaklaştık

12 Şubat Stadyumu’nda düzenlenen AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi:

Ülke ve millet olarak 100 yıl önceki kadar kritik bir dönemeçten geçiyoruz. Bir asır önceki gibi bizi adeta içinde boğmak, yok etmek istedikleri Anadolu topraklarından, yeni bir silkinişle yeni bir şahlanışla bölgemize ve dünyaya barış, huzur, adalet getirecek bir mücadelenin içindeyiz. Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe karşısına çıkan engellerle maruz kaldığı saldırılar da ona göre arttı.

FATURA HEP MİLLETE ÇIKTI

İstiklal Harbi’nin ardından umut verici bir kalkınma ve sanayileşme hamlesi başlatan Türkiye, maalesef tek parti CHP’sinin çapsızlığı sebebiyle bu fırsatı kaçırmıştır. Çok partili siyasi hayata geçtikten sonra da rahmetli Menderes ve Özal’ın en önemli temsilcileri olduğu kalkınma atılımlarımız maalesef siyasi istikrarsızlıklar, darbeler ve vesayet eli ile hep kadük bırakılmıştır. Bu ağır baskı ve geri kalmışlık döneminin faturası ise hep milletimize çıkartılmıştır.

REKLAM

OYNAT 00:37 Edebiyat Yolu'nda ilk sürüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş-Göksun Yolu Açılış Töreni'nin ardından Cumhurbaşkanlığı makam aracı ile yolda bir süre seyahat ettiler. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





HİÇBİR ZAMAN TESLİM OLMADIK

Şairin dediği gibi, biz bugünlere tüzüklerle çarpışa çarpışa geldik. Kimi zaman yutkunduk, kimi zaman kalbimizde fırtınalar koptu, gözlerimizde şimşekler çaktı. Kimi zaman var gücümüzle hakikati haykırdık, kimi zaman tüm gücümüzle yumruğumuzu savurduk ama hiçbir zaman bize dayatılan düzene teslim olmadık. Hep Hakk’ın, hakikatin yolunda, milletimizin bize gösterdiği istikamette çalıştık.

HEP DOSTLARIMIZIN YANINDA YER ALDIK

Türkiye’ye müstemleke muamelesi yapanlara asla eyvallah etmedik. Türk milletini tarihi ile ve değerleri ile aşağılamaya ve öyle göstermeye kalkanlara asla izin vermedik. Medeniyetimizi ve coğrafyamızı sömürüyle, kanla, gözyaşıyla boğmaya çalışanların yüzlerine gerçekleri haykırmaktan, her hal ve şart altında dostlarımızın yanında yer almaktan çekinmedik.

REKLAM

ALİYEV KARDEŞİMLE GÖRÜŞTÜK

Türkiye Suriye’de, Libya’da var oldu. Şimdi de Azerbaycan’da biz var olduk, biz varız. Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Şu andaki gelişmeleri bizzat kendisinden dinledim. Elhamdülillah, olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince de ayrıca mutlu oldum. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun ve 30 yıl işgal altındaki topraklarından ayrı kaldılar. Ama şimdi inşallah işgal altındaki topraklarına kavuşuyorlar.

OYNAT 02:45 Kahramanmaraş-Göksun arasındaki ‘Edebiyat Yolu’ hizmete açıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ile Göksun arasında yapımı tamamlanan 64 kilometrelik yolun açılışını yaptı. Erdoğan, hizmete açtıkları yolun adını 'Edebiyat Yolu' olarak belirlediklerini köprü, viyadük ve tünellere de ilin sembol isimlerin adını verdiklerini açıkladı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





ZALİMLERİN KARŞISINDA OLACAĞIZ

Ne işin var senin Azerbaycan’da, Suriye’de, Libya’da işte bizi bunun için sevmiyorlar. Evet biz, emperyalistlerin, zalimlerin karşısında olacağız. Türkiye işte bu misyonun sahibi olarak, yükseldiği için bu kadar şimşekleri üzerine çekiyor. Eğer vesayeti tasfiye etmeseydik, kimsenin bize itirazı olmazdı. Eğer terör örgütlerinin başını ezmeseydik kimse bize yan gözle bakmaz, bize saldırmazdı.

REKLAM

D.AKDENİZ’DE HAKSIZLIĞA SES ÇIKARDIK

Eğer darbecilere kuzu kuzu teslim olsaydık, kimse bize ateş püskürmezdi. İşte CHP’nin dediği gibi IMF’den borç alsaydık aynı şekilde kimse bize bir şey demezdi. Eğer Suriye’deki zulme, Irak’taki bölünmüşlüğe, Libya’daki çarpıklığa, Doğu Akdeniz’deki haksızlığa, hırsızlığa ses çıkarmasaydık kimse bizi hedef almazdı.

11 tünelli Edebiyat Yolu

Erdoğan, Kahramanmaraş ile Göksun arasında yapımı tamamlanan 64 kilometrelik yolun açılışını yaptı. Erdoğan, hizmete açtıkları yolun adını ‘Edebiyat Yolu’ olarak belirlediklerini köprü, viyadük ve tünellere de ilin sembol isimlerinin adını verdiklerini açıkladı. Açılışta konuşan Erdoğan, “Biz büyük hayalleri ve hedefleri olan bir ülkeyiz. Yaptıklarımız ve başardıklarımız son 18 yılda vardır ama yeterli değildir. Dev eserler bırakmak için karınca gibi çalışıyoruz. Toplam 64,1 kilometre uzunluğundaki bu yolda 11 adet çift tüp tünel, 2 adet viyadük ve 6 adet köprülü kavşak bulunuyor. Bu köprü ve viyadüklere Kahramanmaraşlı insanlarımız Aşık Mahzuni Şerif’in, Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu’nun, Erdem Beyazıt’ın, Nuri Pakdil’in, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek’in isimlerini verdik. Gençlerimizin bu yolu kullandıkça onlardan ilham almalarını temenni ediyorum” dedi. “Kahramanmaraş-Göksun arasındaki mesafe 80 dakikada geçiliyordu. Seyahat süresini 41 dakikaya indirdik. Böylece yıllık toplamda 130,3 milyon lira tasarruf ediliyor” diye konuşan Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanlığı makam aracı ile test sürüşü yaptı.

REKLAM

Teşkilatımızı güçlendirdik

Son iki yılda teşkilatların yaklaşık üçte ikisini yeni isimler, yeni heyecanlar, yeni vizyonlarla güçlendirirken ahde vefayı da asla elden bırakmadıklarını söyleyen Erdoğan, “Köklerimizden kopmadan, yeni sürgünlerle yeni dallarla yeni yapraklarla yeni çiçeklerle kendimizle birlikte tüm dostlarımızı kucaklayan ulu bir çınar gibi büyüyoruz. Kuruyan dallar budandıkça, çok gür bir şekilde hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz” dedi. Allah’ın yardımı ve milletin yoldaşlığı dışında bir güç aramadan mücadelelerini hep daha ileriye taşıyarak büyüttüklerini belirten Erdoğan, “Seçimden önce seçim kazanmanın yolu her güne işte bu anlayışla başlamaktır. Milletin partisinin yöneticileri milletin içinde olmak mecburiyetindedir. Her kim milletle bağını keserse partisiyle de irtibatını kopartıyor demektir. Her kim milletle gönül bağını güçlendirirse partisine en büyük katkıyı yapıyor demektir” diye konuştu.

REKLAM

Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere bulunduğu Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam Üniversitesi’nde (KSÜ) öğrenim gören siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile bir araya geldi.

Kapalı Maraş’ta piknik yapacağız

Kuzey Kıbrıs’ta seçim yapıldığını ve bu seçim sonucunda Türkiye’yi seven, Türkiye’yi kabullenmiş bir kardeşlerinin orada cumhurbaşkanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, “İnşallah Kıbrıs’ta şimdi yeni bir süreç başlıyor. Ayın 15’inde biz, Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile birlikte inşallah heyetimizle Kuzey Kıbrıs’ta olacağız. Orada törenlere katılacağız ve törenlerden sonra da Kapalı Maraş bölgesinde şöyle topluca bir piknik yapacağız. Kuzey Kıbrıs’taki kardeşlerimizle anavatan, yavru vatan birlikteliğimizi orada bizzat yaşayarak, ortaya koyacağız. Buna ihtiyaç vardı ve bu gecikti, şimdi bu inşallah yeniden oluşacak” dedi.