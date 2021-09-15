Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bakü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı ve kahraman askerlerini rahmetle anıyorum. Tüm Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.

Dost ve kardeş Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı ve kahraman askerlerini rahmetle anıyorum.



Tüm Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum. 🇦🇿🇹🇷 pic.twitter.com/6BXpYrcrFf — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 15, 2021