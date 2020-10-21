Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, BBP lideri Destici'ye tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaleme aldığı tebrik mesajında, "Sayın Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, BBP 11'inci Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan olarak seçilmenizden ötürü sizleri gönülden tebrik ediyorum. Demokrasi şöleni içinde gerçekleştirilen kongrenizin, ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:52 "Müslümanların iktidarını önlediniz' sözünü size söyletmeyeceğim" Son dönemlerde Türk siyasetinde 'gayri milli' her grubun AK Parti'ye karşı birlikte hareket etmesi, İstanbul seçimleri sürecinde iyice ayyuka çıktı.



Dış güçlerin üst aklından içerideki maşalarına, Kandil'den emir alanlarla kendi siyasi geleceklerini Türkiye'nin bekasının üzerinde tutanların birlikte hareket ettiği bu dönemde yaşananlar, 1996 yılında çekilmiş bir görüntüyü yeniden gündemde.



1996 Temmuz ayında dönemin BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu, Meclis kürsüsünden yaptığı bu tarihi konuşmada hükümete destek vereceklerini açıkladı. Yazıcıoğlu'nun o konuşmada söylediği sözler ve Necmettin Erbakan'ın alkışı hem o günleri bir kez daha hatırlattı.

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"Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle yad ediyorum"



"Büyük Birlik Partisi'nin, Türkiye'nin beka mücadelesini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğine inanıyorum" diyen Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

"Bu vesileyle ülkemizin yetiştirdiği en önemli siyasetçilerden olan, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı, dava ve gönül adamı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle yad ediyorum. Sizlerin şahsında Büyük Birlik Partili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyor, görevinizde başarılar diliyorum."