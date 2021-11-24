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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristan'daki otobüs faciası için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'da 23 Kasım'da meydana gelen ve 46 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasıyla ilgili taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "İstanbul’dan Üsküp’e seyahat ederken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kuzey Makedonyalı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Bulgaristandaki otobüs faciası için taziye mesajı
Bulgaristan'daki kaza

İstanbul-Üsküp seferini yapan tur otobüsü 23 Kasım'da kaza yaptı. 46 kişinin hayatını kaybettiği kaza Avrupa'da son on yılın en trajik trafik kazası olarak kayda geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazayla ilgili bir taziye mesajı paylaştı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul’dan Üsküp’e seyahat ederken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kuzey Makedonyalı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Kuzey Makedonya Hükûmetine ve halkına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifa dileklerimi iletiyorum." dedi.

Bulgaristan'da feci kaza: Otobüsteki 46 yolcu yanarak hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 17
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NOVA özel televizyon kanalının haberine göre, Sofya’nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı.
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“Struma” otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti.
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Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı.
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Trafik polisi otoyoldaki trafiği başka yollara yönlendirdi.
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Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi.
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Dün akşam Varna bölgesinde bir huzurevinde çıkan bir yangında da 9 kişi hayatını kaybetmişti.
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Bulgaristan'da feci kaza: Otobüsteki 46 yolcu yanarak hayatını kaybetti
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün alev yanması sonucu, ilk belirlemelere göre en az 46 kişi yanarak öldü. Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi. Feci kaza sonrası olay yerinden ilk görüntüler de geldi..
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