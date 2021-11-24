Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristan'daki otobüs faciası için taziye mesajı

İstanbul-Üsküp seferini yapan tur otobüsü 23 Kasım'da kaza yaptı. 46 kişinin hayatını kaybettiği kaza Avrupa'da son on yılın en trajik trafik kazası olarak kayda geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazayla ilgili bir taziye mesajı paylaştı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul’dan Üsküp’e seyahat ederken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kuzey Makedonyalı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Kuzey Makedonya Hükûmetine ve halkına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifa dileklerimi iletiyorum." dedi.
İstanbul’dan Üsküp’e seyahat ederken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kuzey Makedonyalı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum.
Kuzey Makedonya Hükûmetine ve halkına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifa dileklerimi iletiyorum. pic.twitter.com/Qr3hCiopiB
İstanbul’dan Üsküp’e seyahat ederken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kuzey Makedonyalı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum.