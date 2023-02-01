Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye slogan tepkisi: Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar

"Bunlar bir defa milli değil. Milli olmayan bu sözü kullanamaz. Benim milletim sana inanmaz. Siz gayrı millisiniz. Bu millete hep ihanet ettiniz. Menderes’i idam ettiniz, bunun sorumlusu sizsiniz. Şimdi de Batı’dan aferin almanın peşindeler. Biz de CHP zihniyetine bugün ‘Yeter’ diyoruz. Ama hizmet söz konusu olduğunda, eser söz konusu olduğunda ‘yetmez' diyoruz."