Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engelli Öğretmen Atama Töreni'nde önemli açıklamalar: Çok kısa sürede Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/gjHODigv9u — Yeni Şafak (@yenisafak) December 3, 2021

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Güldal Akşit hanımefendiye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Partimizde pek çok hizmetler yapmıştı.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI

Başta burada olan kardeşlerimiz olmak üzere 3 Aralık Dünya Engelliler gününü tebrik ediyorum. Ülkemizde milyonlarca engelliyi temsilen burada bulunan engelli kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Dün Tokyo Olimpiyatlarında önemli başarılar gösteren milli sporcularımızı Külliye'de ağırladık.

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"750 ENGELLİ ÖĞRETMENİMİZİN ATAMASINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Bugün dünya engelliler gününü vesile kılarak, 750 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştiriyoruz. Bugünküyle birlikte hükümetimiz döneminde gerçekleştirilen engelli ataması 63 bin 87'ye ulaşmış durumda. Kim engellilerin yanındaymış işte bu rakam ortaya koyuyor. Kim engellilere devletin kapılarını açıyor, uygulama ortada.

DHA

"ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MECLİS'E GELİYOR"

Hazırlıklarını tamamladığımız öğretmenlik meslek kanununu çok kısa sürede Meclis'e sunacağız. Düzenleme öğretmenlerimizin tüm kazanımlarını korurken onlara yeni sosyal özlük hakları da getiriyor. Atama heyecanını yaşayan öğretmenlerimiz olmak üzere, öğretmenlik kanununun tüm milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Engellilere yönelik son 19 yılda önemli adımlar attık.

Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılmasını teşvik ettik. İstihdamdan ayrımcılığın önlemesine kadar, engellilerimizin geçmişten gelen sorunlarını çözdük. Birleşmiş Milletler Engelli hakları bildirisini imzalayan ilk ülkelerden olduk. Engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarını kullanabilmesinin önünü açtık. 2013 yılında yapılan bir düzenlemeyle, özürlü, sakat çürük gibi incitici ifadeleri ortadan kaldırdık.

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Kamuya ait bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde sıra bekleyen hiç bir vatandaşımız kalmadı. 2012 yılında bir ilke imza atarak, engellilere yönelik ayrı ve merkezi bir sınav sistemi getirdik.

Evde bakım hizmeti kapsamında 535 bin 805 vatandaşımıza aylık bin 800 TL ödeme yapıyoruz.

Son 19 yılda eğitim, rehabilitasyon, evde bakım, girişimcilik, sağlık ve erişilebilirlik gibi pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik.

Bir süredir üzerinde çalıştığımız 2030 Engelsiz Vizyon belgesinin hazırlıklarını tamamladık. Ülkemizin engellilerle ilgili çalışmalarına yön verecek bir yol haritası çıktı.

Sosyal hayatın yanı sıra siyasete katılmak isteyen engelli kardeşlerimizin önündeki bütün engeller kalkıyor.

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DHA

2030 ENGELSİZ VİZYON BELGESİ

Engelli kardeşlerimizin yaşayabileceği her türlü zorbalığa karşı yasa hazırlıyoruz. Sağlık hizmetlerimizin çıtasını sürekli yükseltiyoruz.

Vizyon belgesinde çocuklarımızı da unutmadık. Özel ilgiye ihtiyacı olan çocukların eğitim öğretimin her kademisine akranlarıyla katılmasını destekliyoruz. Ayrıca engellilerimizin hayat boyu öğrenmelerini desteklemek için düzenlemeler getiriyoruz. Bir adım daha ileri giderek, engelli kardeşlerimizin girişimcilik hedeflerine destek veriyoruz. Böylelikle onları ekonomik güvence altına alıyoruz.

2030 Engelsiz Vizyon belgesi, kamu kurumlarından başlayarak milletimize rehberlik edecektir. Engellilerimizin daha rahat bir yaşamı için 84 milyonumuzun el birliğiyle çalışacağına inanıyorum. Hepimiz büyük bir aileyiz. Aile olmanının gereği de birliktir beraberliktir. Tek bir kardeşimiz bile kendini dışlanmış hissederse bunun vebali tüm milletimizindir.