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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadın çiftçilerle sürpriz

Kadın çiftçilerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Erkek de, kadın da hep beraber olursa, bahçede olursa, ziraat te olursa baş, göz üstüne” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan kadın çiftçilerle sürpriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadın çiftçilerle sürpriz


Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde "Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı” düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, program sürerken sürpriz bir katılımla programa katıldı.

'ERKEK ÇİFTÇİLERE MESAJ VAR'

Erdoğan, programa 81 ilden gelen kadın çiftçilerle buluşarak sohbet edip fotoğraf çektirdi.
Bu esnada basın mensuplarına yaptığı açıklamada kadın çiftçilerin önemine değinen Erdoğan, “Bugün Dünya Kadın Çiftçiler Günü olduğuna göre, burada erkeklere mesaj var. Erkek çiftçiler, siz neredesiniz. Bazıları kahvehanelerde zar atıyorlar değil mi. Çalışana kim ne der. Erkek de, kadın da hep beraber olursa, bahçede olursa, ziraat te olursa baş, göz üstüne” ifadelerini kullandı.

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