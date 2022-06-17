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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne dağıtım töreninde önemli açıklamalar: Tatilinizi ekran başında ziyan etmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'nda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nde konuştu. Erdoğan "Tatilin sevincini yaşarken araştırmaktan asla vazgeçmeyin. Bilgisayarda veya sokakta, aynı zamanda yeni şeyler öğrenmekten geri durmayın. Günlerinizi sadece bilgisayarla, tabletle ekran başında ziyan etmeyin. O da aşırı bir bağımlılığı getirir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan karne dağıtım töreninde önemli açıklamalar: Tatilinizi ekran başında ziyan etmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'nda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Sevgili öğrenci kardeşlerim, çok değerli öğretmenlerimiz, eğitim camiamızın kıymetli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün tamamladığımız 2021-2022 eğitim öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Önümdeki alanı görünce gençlik yıllarım aklıma geldi. Bu stadyumda çok top oynadım ve bu stadyumun hatıraları var bende. Sakatlandığımız zamanlar oldu ama o heyecanı yaşamak, bir taraftan da öğrencilik hayatımızı devam ettirmek bizde farklı anılar bıraktı.

Gerçekten bu kadar kısa zamanda nasıl hazırlandınız, gerçekten takdire şayan. Bize Türk klasik müziğinden sunduğunuz parçalarla bundan sonraki süreçte de değişik yerlerde bu sunumları birlikte yapmakta fayda var. Eğitim öğretim yılı boyunca fedakarca görev yapan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Şartları zorlama pahasına çocuklarının eğitiminden taviz vermeyen anne babaları da buradan kutlamak istiyorum. Eğer saygıdeğer hocalarımız uygun bulurlarsa öğrencilerimiz bulundukları yerde oturabilirler. Çimde oturmak da gayet güzeldir. Her eğitim öğretim yılı sonunda zihni açık, ufku geniş, bilgili nesillerin yetiştiğini görmenin bahtiyarlığını yeniden yaşıyoruz. Yarının mühendisleri, doktorları, öğretmenleri bugün karne alan çocuklarımızın arasından çıkacak. Yarının Türkiye'sini gözlerinin parıltısı kalbimizi ısıtan bu çocuklar, gençler inşa edecek.

DHA

"TÜM ÇOCUKLARIMIZ OKUSUN İSTİYORUZ"

Bunun için tam 20 yıldır önce eğitim öğretim diyoruz. Bunun için eğitim öğretimi her işin başı olarak görüyoruz. Eğitim öğretime harcanan her kuruşun Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu düşünüyoruz. Tüm çocuklarımız okusun istiyoruz. Bu amaçla eğitimin kalitesini artırmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çok yönlü bir mücadelenin içindeyiz.

81 vilayetimize çok sayıda eğitim kurumu kazandırdık. Yurtlarıyla, pansiyonlarıyla, spor salonlarıyla ülkemizin eğitim altyapısını tamamen yeniledik. Maddi durumu sınırlı ailelerimize verdiğimiz desteklerle çocuklarını okula göndermesini teşvik ettik. Şayet eğitim bütçemizi 10,3 milyar lira seviyesinden bugünkü 274,3 milyar lira seviyesine çıkarmasaydık, öğretmen kadromuzu 730 bin yeni atamayla güçlendirmeseydik, 2002'den beri eğitim öğretime gereken önceliği vermeseydik biz de diğer ülkeler gibi salgın döneminde çok büyük zorluklarla karşılaşırdık. Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen, kalite göstergelerinde en yüksek artış gösteren ülkelerden biriyiz. Ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak vatandaşlarımızın sırtındaki büyük bir yükü kaldırdık.

DHA

Yardımcı kaynak sorununu da çözdük. Artık yardımcı kaynaklar da ücretsiz bir şekilde öğrencilerimize ulaştırılıyor. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Her yerde matematik anlayışıyla matematik seferberliğini başlattık. Yıl sonuna kadar 40 bin ana sınıfı hedefini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz.

Yaklaşık 3 ay sürecek uzun bir tatil dönemine başlıyorsunuz. Tatil elbette keyifli vakit geçirmek demektir, belki bir topun, belki bir uçurtmanın peşinde saatler boyu koşacaksınız. Arkadaşlarınızla doyumsuz sohbetlere dalmanın mutluluğunu yaşayacaksınız. Kiminiz tatilini farklı yerlerde, farklı faaliyetlerle geçirecek. Tüm bunları yaparken tatilin yeni şeyler öğrenme fırsatı olduğunu da lütfen unutmayın.

  • Tatilin sevincini yaşarken araştırmaktan asla vazgeçmeyin. Bilgisayarda veya sokakta, aynı zamanda yeni şeyler öğrenmekten geri durmayın. Günlerinizi sadece bilgisayarla, tabletle ekran başında ziyan etmeyin. O da aşırı bir bağımlılığı getirir.

DHA
DHA
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