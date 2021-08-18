Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan kentsel dönüşüm açıklaması
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Büyük Deprem Dönüşümü' hareketini kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, depreme dayanıklı konut stokunun sürekli olarak artırıldığını söyledi. Erdoğan, bu doğrultuda yapılan çalışmalara ilişkin bilgileri paylaştı. Buna göre, şimdiye kadar 2 buçuk milyon kentsel dönüşüm ve sosyal konut tamamlandı. 150 bin yeni sosyal konutun çalışmaları ise devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan kentsel dönüşüm açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2012 yılında başlatılan Büyük Deprem Dönüşümü hareketini Türkiye'nin dört bir yanında hız kesmeden sürdürdüklerini bildirdi. Büyük Deprem Dönüşümü hareketi kapsamında, 81 il 922 ilçede 300 bin konutun deprem dönüşümünü gerçekleştirdiklerini belirterek, bu konutların 100 bininin İstanbul'da yer aldığını ve 90 milyar lira yatırım değeri bulunduğu bilgisini veren Erdoğan, şunları kaydetti:

2,5 MİLYON KONUT TAMAMLANDI

  • Millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarla hem şehirlerimize nefes aldırıyor hem olası afet durumunda kullanılacak toplanma alanlarını oluşturuyoruz. Bugüne kadar 2,5 milyon kentsel dönüşüm ve sosyal konutu tamamladık. 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. TOKİ konutlarımızla ve yapı denetim sistemimizle ülkemizdeki binaların yüzde 55'ini güvenli hale getirdik.

150 BİN KONUTUN YAPIMI SÜRÜYOR

  • 150 bin yeni sosyal konutun çalışmalarına devam ediyoruz. Depremlerden ve selden zarar gören Elazığ'da 24 bin 83, Malatya'da 6 bin 262, İzmir'de 5 bin 93, Giresun'da 619, Rize'de 378 konut inşa ediyoruz. Elazığ, Malatya, Bingöl, Giresun, Manisa, Van, Adıyaman, Erzurum, Çanakkale, Afyon, İzmir, Diyarbakır, Tunceli, Erzincan, Rize ve Antalya'da afetten etkilenen bölgelerde 9 bin 478 köy evi ve 3 bin 767 ahır yapıyoruz.

Depreme hala hazır değiliz
HAYAT
Depreme hala hazır değiliz
Abone Ol Google News
Marmara için uyarı

Marmara için uyarı

Saat verildi: ​Sel ve su baskınlarına dikkat.
Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

​Galatasaray'ın Marcao ile ilgili tavrı tartışmalara neden oldu.
BAE Başkanı Danışmanı Gargaş: Bin Zayed Erdoğanla tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı

Erdoğan Taliban ile görüşeceğini açıkladı.

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

18 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Başbakanı Ahmed'i konuk ediyor.

​Çevik Bir ve Çetin Doğan hakkında tutuklama kararı verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.