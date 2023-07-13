Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Hesap kitap tutmadı zafiyete düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Kılıçdaroğlu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius’ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "AK Parti sizin liderliğinizde son 20 yılda 17 seçim kazandı. ‘14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri uzun yıllar konuşulmaya, üniversitelerde ders olarak okutulmaya devam edecektir. Millet olarak nasıl bir badire atlattığımız, nasıl bir uçurumdan döndüğümüz zamanla anlaşılacaktır.’ Dediniz. Milletin iradesiyle ortaya çıkan bu son tabloda hangi riskleri aştı Türkiye? Gelecekle ilgili fırsatlar nelerdir?" sorusuna şu yanıtı verdi: