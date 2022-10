Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kimyasal silah' iftirasına tepki: Hesabını yargıda verecekler üzerine gideceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen "Mahalle Bizim, Gençlik Bizim Programı"nda katılımcılara hitap etti.

Konuşmasına salondakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından 1,5 yıl önce başlatılan "Mahalle Bizim, Gençlik Bizim" kampanyasının kapanış toplantısı vesilesiyle salondaki gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bugüne kadar 81 il ve 900 ilçede icra edilen "Mahalle Bizim, Gençlik Bizim" kampanyası ile parti yöneticilerinin, milletvekillerinin ve bakanların katılımıyla 3 bin 500 mahalleye ulaştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakkari'nin Bulak Mahallesi'nden Edirne'nin Meydan Mahallesi'ne, Antalya'nın Finike Mahallesi'nden Sinop'un İncedayı Mahallesi'ne, Erzurum'un Lalapaşa Mahallesi'nden İzmir'in Erzene Mahallesi'ne kadar ülkemizin dört bir yanında 150 bin gencimizin iştirakiyle 'Mahalle, bizim gençlik bizim' dedik." diye konuştu.

Geçmişte geçip giderken dahi tedirginlik duyulan sokakların artık gençlerin sesi, neşesi ve enerjisiyle şenlendiğini, güzelleştiğini bildiren Erdoğan, gençlik kollarının kampanyanın kapanış toplantısını burada yapmak istediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birileri diyor ki 'AK Parti'de gençlik yok.' Gençlik burada. Adana Şehir Stadı'nda herhalde genç görmediler. Bundan sonraki süreçte 'İlk oyum Erdoğan'a, İlk oyum AK Parti'ye' kampanyamızla gençlerimizle birlikte seçim gününe kadar durmaksızın yolumuza devam edeceğiz. Malatya öyle bir şehir ki burada yaşın bir önemi yok. Malatyalıların kimliklerinde yazan yaşları ne olursa olsun maşallah hepsinin ruhu genç.

Bir de buna hayatının baharındaki sizlerin enerjisi eklendiğinde nurun ala nur misali gençlik üzerine gençlik havası yaşıyoruz. Siz gençlerimizle bir araya geldiğimizde bizim de gönlümüz gençleşiyor, ruhumuz gençleşiyor. Biliyorsunuz önümüzdeki yıl, Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü. Biz de 2023'te başlayan yeni dönemin vizyonuna ne diyoruz? 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın ilhamı da sahibi de geleceği de sizlersiniz. Sizler bu yüzyılın gençliğisiniz."

"Seçimlere milletimizle ahit yenileme vesilesi olarak bakıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyaseti manipüle ettikleri sosyal medya mecralarındaki kuru gürültülerden, dışarıdan aldıkları sufleleri tekrarladıkları sözde tartışma programlarından, kendi kendilerine gelin güvey oldukları toplantılardan ibaret sananlar gelsinler Malatya'daki bu muhteşem kapalı spor salonuna baksınlar." ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye yanındaki meydanda toplu açılış töreni düzenlediklerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gençlerimizle bir araya geldiğimiz şu salona baksınlar. Biz sadece seçimden seçime millete giden bir parti asla olmadık. Bizim için milletimize hizmette geçen her günümüz seçim günüdür. Bizim için ülkemize eser kazandırmakla geçen her günümüz seçim günüdür. Bu anlayışla seçimlere milletimizle ahit yenileme vesilesi olarak bakıyoruz. Milletimiz kendisi için tuğla üstüne tuğla koymamışa yetki vermez. Milletimiz ülkenin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için ter dökmemişe eyvallah etmez. Birileri kendini aldatıyor. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Bunlar aç tavuk. Milletimiz, FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez. Milletimiz, darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışan korkaklara emaneti teslim etmez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye'nin bugün sahip olduğu hiçbir imkan bu millete altın tepsi içinde sunulmadı. Bin yıldır yaşadığımız bu toprakların her karışını kanımızla, terimizle yoğurarak vatan haline getirdik. Asırlarca üç kıta yedil düveli yönettiğimiz devletlerimizi bileğimizin gücü ve değerlerimize olan bağlılığımızla kurduk yaşattık. Bizleri bu topraklardan kazıyıp atmak isteyenlere karşı verdiğimiz milli mücadeleyi dişimizle, tırnağımızla kazandık. Son 20 yılda kazandırdığımız her eserin ve hizmetin özellikle de gerisinde böyle bir azim, kararlılık, çaba vardır. Öyle her yiğit muhafazakar devrimci olamaz, Nuri Pakdil'i okursan muhafazakar devrimci olursun. Eski Türkiye güzellemesi yapanların tek derdi o dönemlerin kaos, kargaşa, yokluk, yoksulluğundan istifade ediyor olmalarıdır. Demokrasi yaralı, hak ve özgürlük alanları sınırlı, ekonomisi zayıf, refah düzeyi geri, itibarı düşük Türkiye isteyen bu ülkenin de bu milletin de sevdalısı olamaz. Biz bu millete sevdalıyız. Akıl ve izan sahibi herkes 30 yıl öncesiyle bugünkü Türkiye arasındaki farkı görür, kabul eder, teslim eder.

Dününü bilmeye bugününü anlayamaz, geleceğini de göremez. Türkiye'yi bugünlere getirirken gerçekleştirdiğimiz her devrimle dışarıda ve içeride tıkır tıkır işletilen pek çok oyunu bozduğumuz için başımıza işler geldi. Vesayetle mücadele edip de kazanan tek siyasi kadro biziz biz. Birileri kahvesini yudumlarken, darbelere maruz kalıp da sabahleyin on binler havalimanında bunları akamete uğrattık. Liderine sahip çıkan gençlik vardı orada. Ayrılmadılar, dik durdular. Terör örgütünün amansız saldırısına uğrayıp da milletimizle birlikte hepsini sınırlarımızın dışına püskürten tek yönetim biziz. Ekonomik tetikçilerin sayısız tuzağı milletimizle birlikte söküp atan biziz. Türkiye'yi içine sıkıştırılmaya çalıştırılan cendereden milletimizle birlikte çıkartan biziz. Kendisi prangaya vurulmaya çalışan ülkeyi, dünyadaki mazlumların, mağdurların umudu haline getiren yine biziz. Son 20 yıl sadece asırlık eser ve hizmet inşası değil bin yıllık istiklal ve istikbal mücadelesinin yükseğe taşınmasıyla tarihe geçecek dönemdir. Gençlerimizle birlikte daha büyük, daha geniş, daha dedrin bi denize yelken açıyoruz. Buna var mıyız? 7 ay durmadan, usanmadan kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Türkiye Yüzyılı, sadece milletimizin değil bölgemizle ve dostlarımızla birlikte tüm insanlığın önünde açılan yepyeni bir ufkun müjdecisidir.

Sizlerden ülkemizin sahip olduğu imkanların kıymetini özellikle bilmenizi istiyorum. Önümüzdeki potansiyelin değerini unutmamanızı istiyorum. Sahip olduğunuz vaktin her anını ve enerjinizi en iyi şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Türkiye Yüzyılı'na doğru sizler yürüyeceksiniz, millet yürüyecek arkanızdan. Köprünün ayağından Sultan Alparslan, Osman Gazi, Fatih varsa diğer ayağında sizler varsınız. AK Parti için çalışmak kişisel kazanım, sosyal statü meselesi değildir. AK Parti'nin güçlenmesi, büyümesi, sandıktan en güçlü şekilde çıkması için çalışmak, sizlerin her biriyle birlikte milletimizin güven, huzur ve refah içinde geleceğe yürümesi demektir. AK Parti'nin kaderiyle ülkemizin ve milletimizin kaderinin bütünleştiğini söylerken işte bunu kast ediyoruz. Arif Nihat Asya'nın hepimizin yüreğini kıpır kıpır eden o güzel duasıyla sözlerimi tamamlamak istiyorum:

Biz, kısık sesleriz...

Minareleri, sen, ezansız bırakma Allah'ım!

Ya çağır şurada bal yapanlarını,

Ya kovansız bırakma Allah'ım!

Mahyasızdır minareler...

Göğü de, kehkeşansız bırakma Allah'ım!

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,

Müslümansız bırakma Allah'ım!

Bize güç ver...

Cihad meydanını, pehlivansız bırakma Allah'ım!

Kahraman bekleyen yığınlarını,

Kahramansız bırakma Allah'ım!

Bilelim hasma karşı koymasını,

Bizi cansız bırakma Allah'ım!

Yarının yollarında yılları da,

Ramazansız bırakma Allah'ım!

Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü,

Ya çobansız bırakma Allah'ım!

Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız;

Ve vatansız bırakma Allah'ım!

Müslümanlıkla yoğrulan yurdumu,

Müslümansız bırakma Allah'ım

