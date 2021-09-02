​Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Konya Büyükşehir’e ödül​

Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde kurulan Kapsül Teknoloji Platformu, Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) düzenlediği Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda ödüle layık görüldü.

TBB’nin ev sahipliğinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilikçi fikirleriyle Türkiye’nin belediyecilik pratiğine farklı bir bakış açısı kazandıran tüm katılımcıları, özellikle de dereceye giren belediyeleri tebrik etti.

ÖDÜLÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ELİNDEN ALDI

Programda Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışmasına katılarak dereceye giren 22 belediyeye ödülleri takdim edilirken; Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Kapsül Teknoloji Platformu ile kazandığı “Genç Dostu Şehir Projesi Fikir Ödülü”nü Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

AMACIMIZ; KONYA’MIZI TEKNOLOJİ ÜSSÜ YAPMAK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Kapsül Teknoloji Platformu ile amacımız; nitelikli insan gücüne, katma değerli üretime, milli savunma ve teknoloji çalışmalarına katkı sunarak Konya’mızı teknoloji üstlerinden biri haline getirmek. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve bizleri ödüle layık gören herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

KAPSÜL TEKNOLOJİ PLATFORMU

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunmak ve gençlerin teknoloji ile olan uyumunu bireysel gelişimlerine entegre etmek amacıyla kurulan Kapsül Teknoloji Platformu; TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan takımlara destek sağlıyor; teknoloji odaklı AR-GE çalışmalarını destekleyen 39 takımdan oluşuyor.