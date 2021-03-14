Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup: Sizlerin yanında durmaya devam ediyoruz

Toplumsal konularda farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan Lütfen Platformu tarafından Kovid-19 sürecinde büyük özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için "Destan Yazanlara Mektup Yazalım" sloganıyla düzenlenen dijital mektup kampanyasının ilk mektubunu Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdı.

14 Mart Tıp Bayramı'nda başlayan ve nisan ayına kadar sürecek kampanya kapsamında dileyen herkes "dijitalmektup.lutfenplatformu.org" üzerinden sağlık çalışanlarına duygu ve düşüncelerini iletebilecek. Dijital mektuplar, Türkiye genelindeki tüm sağlık çalışanlarına ulaştırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili Kardeşim" hitabıyla başlayan mektubunda, "Sizi ve ailenizi en kalbi duygularımla selamlıyor, 14 Mart Tıp Bayramınızı tebrik ediyorum. Tıp Bayramının siz sağlık çalışanlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Size ve tüm meslektaşlarımıza milletimiz ile tüm insanlığa yaptığınız hizmetler için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Sağlık çalışanlarının bilgi, gayret ve becerinin fedakarlıkla birleştiği, doğrudan insan hayatına dokunan saygın bir mesleği icra ettiğini vurgulayan Erdoğan, 14 Mart'ı sağlık çalışanlarına vefa ve minnet borcunu ödemenin bir vesilesi olarak gördüklerini belirtti.

"KORONAVİRÜSLE MÜCADELEMİZ HENÜZ BİTMEDİ"

Erdoğan, tarih boyunca gerektiğinde canları pahasına milletin yardımına koşan sağlık teşkilatının, koronavirüs salgınına karşı yürütülen zorlu mücadelede de yine en ön safta yer aldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Haftalarca evine gidemeyen, çocuklarına, sevdiklerine sarılamayan sağlık çalışanlarımız, vatandaşlarımızı bir an önce sağlığına kavuşturmak için gecelerini gündüzlerine kattılar. Türkiye'nin tüm dünyada örnek gösterilen koronavirüs mücadelesinde sizin bu fedakarlığınızın ve gayretinizin çok önemli payı bulunuyor. Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek, çalışma şartlarınızı kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını gidermek için tüm imkanları seferber ettik. Sağlık altyapımıza son 18 yılda yaptığımız devasa yatırımlara ilaveten, sadece salgın döneminde toplam 16 bin yatak kapasiteli 25 yeni sağlık tesisi ile 11 ek hizmet binasını devreye aldık.

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Şimdiye kadar 30 bine yakın canımızı bizden koparan koronavirüsle mücadelemizin henüz bitmediğini biliyoruz. Salgın tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar elbirliği içinde çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Bir taraftan 'yeni normal' sürecinin adımlarını atarken, diğer taraftan da sağlık sistemimizi ayakta tutacak çalışmalar yürütüyoruz. Her fırsatta vatandaşlarıma kendilerinden, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak sizlere yardımcı olmalarını beklediğimi ifade ediyorum."

"SİZLERİN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son bir asrın en büyük sağlık felaketinde millete canla başla hizmet ettikleri için sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadelede hayatını kaybeden meslektaşlarınıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da size destek olmaya, maddi ve manevi olarak sizlerin yanında durmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sizin ve ailenizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı can-ı gönülden tebrik ediyor; sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum."

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OYNAT 02:34 Sağlık Bakanı Koca: Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var Hollanda'da yayın yapan bir televizyon kanalında sunucular Türkiye'deki sağlık sektörü ve çalışanlarına övgüler yağdırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 'Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var.' yorumuyla twitter hesabından paylaştığı görüntüler, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:13 Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarımız uzak, zor demeden her yerdeler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, sağlık çalışanlarının zorlu hava şartlarında Diyarbakır'ın Akbaşak Mahallesi'ne ulaşarak 65 yaş üstü vatandaşlara aşı yaptığı görüntüleri paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, 'Sağlık hizmeti vermek için dağları aşmak, karlı yolları geçip büyüklerimize ulaşmak en büyük bahtiyarlığımız. Sağlık çalışanlarımız uzak, zor demeden her yerdeler' ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:58 Oyuncu Midyat: Linç edileceğimi bilerek söylüyorum, ABD'ye gelince ülkemin kıymetini anladım cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim Oyuncu Sermiyan Midyat, Amerika'daki koronavirüs tedbirleriyle ilgili gözlemlerini paylaştı. ABD'de pandemiye yönelik tedbirlerin yetersiz olduğunu belirten Midyat 'Havalimanında ateşimize bile bakılmadı. Linç edileceğimi biliyorum ama bunu söylemeliyim. Süper güç denilen Amerika'yı görünce ülkemizin kıymetini daha iyi anladım. Sağlık çalışanlarına, bakanımıza, cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim' diye konuştu. BiP'te paylaş

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