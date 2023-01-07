Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Önümüzde 5 ayımız var 5 ay durmak yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu önünde Antalya Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreni'nde konuşuyor. https://t.co/y2hCgLhZco — Yeni Şafak (@yenisafak) January 7, 2023

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Dere yataklarına yapılan müdahalelerin yol açtığı sıkıntıları son afette bir kez daha gördük. Sel felaketinde zarar gören 11 bin 755 hektar tarım alanı için 2 bin 769 çiftçimize, 40 milyon liraya yakın nakdi yardım yaptık.

Kumluca’da binin üzerinde haneye Finike’de 226 haneye Demre’de 7 haneye eşya desteği verdik. Toplam 883 işyerine de nakdi destek sağladık. (Kumluca'daki sel bölgesi) 9 taşkın koruma tesisi, 4 gölet, 3 mendirekten oluşan 16 kalem yatırımı 4,3 milyar lira bedelle hayata geçiriyoruz.

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Yangında zarar gören konutların yerine yapılan evleri hak sahiplerine teslim ediyoruz.

Antalya Havalimanı'mızı modern hale getirmiştik. Şimdi havalimanımızı iki kat daha büyüterek Antalya'nın turizm gelirini katlayacak adım attık. Antalya'nın belediyenin görevi olduğu halde yapmadıkları atık su arıtma tesislerini de hükümet olarak biz yapıyoruz.

Çeltik’deki 222 sosyal konutun ve Serik Millet Bahçesi’nin ayrıca tarımda, 37 projeye verilen kırsal kalkınma desteklerinin resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz.

Seçim mesajı

Maşallah şu anda bugün karşımda gördüğüm muhteşem katılım Antalya'nın nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor, fazla değil 5 ayımız var. 5 ay durmak yok, sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız?

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'Altılı masa'ya tepki: Yapamayacaksınız

Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor. Bu defaki vesayetin adı ne biliyor musunuz? Altılı masadaki vesayetin adı, siyasi vesayet. Yeni bir seçimin arifesindeyiz. Karşımıza yine 'yaptırmayız' ittifakıyla çıktılar. Üstelik kendi aralarında da aynı taktiği izleyeceklerini ilan ediyorlar.

Seçim arefesindeyiz. Yine bir yaptırmayız ittifakı ile karşımızdalar. Siyasi dağınıklığın, koalisyon ile yıllarını kaybeden Türkiye'ye yine aynı düzeni getirmek tek vaatleri. Ama yapamayacaksınız.

Türkiye eskiden yürütmede iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödediği krizler yaşamıştı. Bunlar iki de değil altı başlı yürütme peşinde koşuyor.

Tayfun mesajı

Bay Kemal sen nerede dolaşıyorsun? Biz Tayfun'u şu anda ateşledik, menzili 561 kilometre. Yunanlılar hemen telaşa başladı. 'Bunlar Atina'yı vuracak' diyorlar. Bizim böyle bir amacımız yok. Bizi Ege'de rahat bırakın.