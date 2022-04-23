Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına telefon: Kanları yerde kalmayacak

Hayat

THY’den köy çocuklarına 23 Nisan sürprizi

Türk Hava Yolları (THY), Giresun ve Ordu'nun köylerinde yaşayan ve hayatlarında hiç uçağa binmemiş 46 çocuğu uçakla tanıştırdı. İlk kez uçağa binen ve yakından inceleme fırsatı bulan çocuklar, kuleden terminale ve yer hizmetlerine kadar pek çok noktada havacılığı deneyimledi, eğlenceli anlar yaşadı.