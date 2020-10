Terör örgütü TTB'ye el koydu

Yaklaşık 7 aylık aranın ardından AK Parti Meclis Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi:

Oruç Reis sismik araştırma gemimiz bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden Akdeniz’deki görevine döndü. Barbaros Hayretin Paşa gemimiz ise Akdeniz’deki sismik araştırma çalışmalarına zaten devam ediyor. Avrupa Birliği ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan Yunanistan’a ve Kıbrıs Rum kesimine hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz.

YENİ MÜJDE VERECEK

Ülkemizin sondaj filosuna kattığımız son gemi olan Kanuni, bakım çalışmalarının bitmesinin ardından, Karadeniz’deki görevi için yola çıktı. Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeler geliyor. İnşallah Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek, hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 7 ay sonra AK Parti Grup toplantısında konuştu. Dün yapılan ilk toplantıya Kovid-19 tedbirleri nedeniyle izleyici alınmadı.

TERÖR ÖRGÜTLERİ STK’LARA EL KOYDU

Türkiye’nin mutlaka çözmesi gereken sorunlarından biri de meslek kuruluşlarının artık sürdürülemez hale gelmiş, çarpık yapısıdır. Terör örgütünden birisini getirip Türk Tabipleri Birliğinin başına koyuyorlar. Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor? Bunun adı, demokratik bir yaklaşım değildir. Bunun adı, terör örgütlerinin STK’lara adeta el koyması hadisesidir.

ANAYASAYA AYKIRI FAALİYET İÇİNDE

Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz? Nasıl bunlardan şifa arayacağız? Teröristten bu beklenir mi? Onun için Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruluşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilemez seviyeye ulaşmıştır. Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının görevine mahkeme kararıyla son verileceği hükme bağlanmıştır. Türk Tabipleri Birliği, bunun gibi kimi meslek kuruluşları açıkça anayasaya aykırı faaliyet içindedir.

'Cumartesi günü Karadeniz'deki yeni rezerv miktarını açıklayacağız' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İnşallah Cumartesi günü Fatih Sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görerek yeni rezerv miktarını açıklayacağız'

ARTIK BU AYIPTAN KURTULMA VAKTİ

Her şeyden önce bu meslek kuruluşlarının yönetimleri, söz konusu meslek mensuplarının tamamını temsil etmekten çok uzaktır. Çoklu Baro Sistemi’nde yapıldığı gibi aynı çalışmayı Türk Tabipleri Birliği ve diğer meslek odalarında da yapmak durumundayız. Cumhur İttifakı olarak da bu konuyla ilgili çalışmayı başarılı bir şekilde sürdüreceğimize inanıyorum. Türkiye’nin artık bu ayıptan kurtulmasının vakti gelmiştir.

TÜRK İSMİ BUNLARA YAKIŞMIYOR

Her fikrin, her düşüncenin içinde yer aldığı Tabipler Birliğini oluşturmamız lazım. Mimarlar var; 25-28 tane bu şekilde kuruluş var. Bunların hepsi için bu çalışmaların yapılması lazım. Türk ve Türkiye ismini hak etmeyen meslek kuruluşlarından, bu imtiyazlarını derhal almalıyız. Türk Tabipleri Birliğinin başındaki ‘Türk’ ifadesi, zaten bunlara yakışmıyor. Ondan zaten nefret ediyorlar. Onun için bir an önce bizim onların elinden bunu almamız lazım.

'Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi bir kurumun başına geçebiliyor?' AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Tabipleri Birliği'ne tepki göstererek, 'Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi bir kurumun başına geçebiliyor' ifadelerini kullandı.

KANUNLAR ORTADA

Anayasa’nın ilgili maddesinin, her meslek kuruluşunun kuruluş kanunları ve dünyadaki uygulamaların ortada olduğunu belirten Erdoğan, “Bunların hangisinde meslek kuruluşlarının terör örgütlerini destekleyebileceği, ülkenin milli politikaları aleyhinde kampanyalar yürütebileceği, kendi halkının değerlerine hakaret eden bildiriler yayınlayabileceği yazıyor? Dünyanın neresinde bu şekilde hareket eden meslek kuruluşları var?” diye sordu.

İlk durak Şırnak

Cumhur İttifakı’nın kaderi ile ülkenin kaderinin bütünleştiğini belirten Erdoğan, “Üstlendiğimiz tarihi sorumluluğun ehemmiyetine uygun şekilde hareket etmek, çalışmak, mücadele vermek zorundayız. Kongre sürecimizi de bu hakikate uygun şekilde yürütüyoruz. İlçe kongrelerimizin çok büyük bir bölümü tamamlandı. İnşallah il kongrelerimize de başlıyoruz. Önümüzdeki günlerde yapılacak bazı il kongrelerimize şahsen biz de iştirak edeceğiz. Bu çerçevede hafta sonu Şırnak’ta olacağım. 24 Ekim’de Kayseri, 25 Ekim’de Malatya, 31 Ekim’de Van, 1 Kasım’da Samsun, 7 Kasım’da Kahramanmaraş, 8 Kasım’da Kocaeli il kongrelerimizde bizzat yer alarak milletimizle kucaklaşacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Kapalı Maraş bölgesi Kuzey Kıbrıs Türkünündür Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kapalı Maraş konusuna da değinen Erdoğan, 'Kapalı Maraş bölgesi, Kuzey Kıbrıs Türkünündür. Bunun böyle bilinmezi lazım.' ifadelerini kullandı.

Aliyev CHP’nin görüşme talebini geri çevirdi

Türkiye olarak Azerbaycan’ın yanında olduklarını bir kez daha tekrarlayan Erdoğan, Azerbaycan’ın topraklarını işgalden kurtarmanın mücadelesini verirken anamuhalafetten ciddi bir ses çıkmadığına işaret etti. Erdoğan, “Görüşme talebinde bulunduklarında da Azerbaycan olumsuz cevap veriyor. Niye? Çünkü olması gereken zamanlarda onların yanında olmazsanız, onlara düşman olanlara karşı eğer siz Ermenilerin - ben Ermeni vatandaşlarımı kastetmiyorum, Ermeni yönetimlerini kastediyorum- Ermeni yönetimlerinin yanında yer alırsanız kusura bakmayın bu millet size ‘Hoş geldin’ demez” diye konuştu. İşgal altındaki Azerbaycan topraklarında uygulanan zulümleri, katliamları ve hukuksuzlukları 30 yıldır görmezden gelenlerin, bugün adalet ve hakkaniyet çizgisine gelmelerini beklemenin beyhude olduğunu belirten Erdoğan, yaşanılan tecrübelerin, hak almanın ancak söke söke yürütülen bir mücadele sonunda olabildiğini gösterdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AYM Üyesi Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımı ile ilgili 'Talihsiz açıklama, keşke yapmamış olsaydı. Bir üyeye böyle bir şey düşmezdi. Anayasa Mahkemesi üyesi adeta siyasete soyunmuş.' dedi.

KKTC halkı en doğru kararı verir

Kapalı Maraş bölgesinin açılmasının, Kıbrıs için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs’taki soydaşlarımıza Türk kardeşlerime sesleniyorum: Bu topraklar sizin. Bu topraklara sahip çıkmanız lazım. Bu topraklara sahip çıkan siyasi iradeye de sahip çıkmanız lazım. Eğer bunu tam anlamıyla ortaya koyacak olursak inanıyorum ki Kıbrıs’ta gelecek çok daha farklı olacaktır. Bu güzel gelişmenin Kıbrıs Türklerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimi için de “İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de Kıbrıslı kardeşlerimiz için en hayırlı olacak şekilde neticelenmesini temenni ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının, kendileri ve ada için en doğru kararı vereceklerine inanıyorum” diye konuştu.