Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan sürpriz ziyaret Örnek gösterdiği Hatem Kurtun evine giti
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret: Örnek gösterdiği Hatem Kurt’un evine giti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer’e bağlı Kısırkaya Mahallesinin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt’u evinde ziyaret etti. Ziyarete AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı. Aile ile sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatem Kurt’un yaptığı keteden yedi, çay içti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret: Örnek gösterdiği Hatem Kurt’un evine giti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatem Kurt’u evinde ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nın sonunda teşkilatta uzun yıllar görev yapan Hatem Kurt’a plaket vermiş, kendisiyle sohbet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, en kısa zamanda Hatem Kurt’u evinde de ziyaret edeceğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti yeni yılın ilk gününde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluşundan bu yana AK Parti Kısırkaya Mahallesi Kadın Kolları Başkanlığı yapan 73 yaşındaki Hatem Kurt’u evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın plaket verdiği AK Parti gönüllüsü Hatem teyze: Samimi bir lider, baba, kardeş
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın plaket verdiği AK Parti gönüllüsü Hatem teyze: Samimi bir lider, baba, kardeş

Çay içti, kete yedi

Kurt’un Kısırkaya’da bulunan evinde gerçekleşen ziyarete AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı. Aile ile sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatem Kurt’un yaptığı keteden yedi, çay içti.

Gaziantepte pitbull saldırısı

Gaziantep'te pitbull saldırısı

'14 yerimden ısırdı kaçmasam öldürürdü.'
Ben Osmanlıdan kalmayım

'Ben Osmanlı'dan kalmayım'

Üç padişah, 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gördü.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Sarıyerde kıraathane ziyareti: Vatandaşlarla çay içip sohbet etti

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.