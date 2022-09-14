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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversitelilere müjde: Yurt ücretlerinde değişiklik olmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 105 yeni yurt binası açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Burada üniversiteli öğrencilere müjde veren Erdoğan "Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi. CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı açıklamalarına da tepki gösteren Erdoğan "Haddini bilmez, ahlaksız İzmir'i sen sel afetlerinden, pislikten lağım sularından kurtaramıyorsun. Acaba diktiğin ne var, dikili taşın ne? Sen Osmanlı'ya laf edebilecek hadde ne zaman ulaştın hadsiz!" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan üniversitelilere müjde: Yurt ücretlerinde değişiklik olmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 105 yeni yurt binası açılış töreninde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

"ERMENİSTAN İÇİN BU TUTUMUN SONUÇLARI OLACAK"

Vatan topraklarını müdafaa için yürüttüğü mücadeledeki son şehitlerimize Allahtan rahmet dilemek istiyorum. Her sene olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir.

  • Karabağ Savaşı'nın akabinde imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi, Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır. Temennimiz Ermenistan'ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, vaktini ve enerjisini barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır.

Kardeşim Aliyev olmak üzere, tüm Azerbaycanlı kardeşlerime başsağlığı diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan için bu tutumun sonuçları olacaktır
OYNAT 01:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan için bu tutumun sonuçları olacaktır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 105 yeni yurt binası açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları sonucu bölgede yaşanan çatışmalara ilişkin konuşan Erdoğan, 'Karabağ Savaşı'nın akabinde imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi, sürekli saldırgan tavırlar sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır. Temennimiz Ermenistan'ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, vaktini ve enerjisini barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır.' ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA YURT TEPKİSİ: ELİNİ TUTAN MI VAR?

Yurtlarımızın ülkemize kazandırılmasına vesile olan ve inşasında görev alan tüm emek sahiplerini yürekten kutluyorum. Eğitim öğretimini sürdürecek evlatlarımıza okullarında ve hayatlarında başarılar temin ediyorum. Toplam yurt sayımızı 800'e çıkardık. Bay Kemal bu iş lafla olmuyor. Şöyle yurt yaparız elini kolunu tutan mı var? Büyükşehir belediyelerine yaptır.

Göreve geldiğimizde bu rakam 190 yurt binasından ibaretti. Bu yurtlar eski sisteme göre inşa edilmiş yapılardı. Eski binada gençlik yıllarımda Ankara'ya gelişimde kalmıştım. Böyle bir hatırası var. Şimdi muhteşem bir yurt binasına sahip olduk. 'Gençlerimiz en iyisine en güzeline layıktır' diyerek kolları sıvadık. Bu kötü tabloyu tersine çevirdik. Otel konforuna sahip yurt binaları inşa ettik. 81 vilayetimizin tamamına bu imkanı götürdük.

ÜNİVERSİTELİLERE MÜJDE

Bugün Türkiye, öğrencilere tanınan fırsatlar bakımından dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer alıyor. Hizmetlerle yurtlarımızı öğrencilerimizin için donanımlı yaşam merkezi haline gelmiştir. Kendini sosyal devlet olarak tanıtan ABD ve Avrupa dahil bir çok ülkede böyle bir hizmet yoktur. Türkiye'nin yurt kapasitesi; İspanya, Hollanda, Almanya toplamından daha fazladır. Türkiye geçen sene başvuru taleplerinin yüzde 90'nından fazlasını karşılamıştır.

  • Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversitelilere müjde: Yurt ücretlerinde değişiklik yok
OYNAT 01:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversitelilere müjde: Yurt ücretlerinde değişiklik yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 105 yeni yurt binası açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Üniversite öğrencilerine yurt ücretlerinde değişiklik olmayacağının müjdesi veren Erdoğan, 'Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Kredi ve yurtlar meselesinde Türkiye'nin son yıllarda kat ettiği mesafe hepimiz için gurur meselesi olmalıdır. Bu imkanı sadece okul dönemiyle kısıtlı tutmayarak sürdürüyoruz.

Toplamda 150 binden fazla gencimiz tatil ve seyahat yapma fırsatı buldu konaklamalara ücret vermediler. Bu tarz projeleri gençlerimize sunmayı devam ettireceğiz. Üniversite harçları en büyük sorunlardan biriydi. Marjinal örgütler sokakları ve üniversiteleri karıştırma vasıtası olarak kullanırlardı. 2002'de 45 TL olan kredi ve bursu her yıl arttırdık. Şu an lisans öğrencilerine 850, Yüksek lisansa 1750 TL, Doktora öğrencilerine de 2 bin 500 TL kredi ve burs veriyoruz.

Yılbaşında kredi burs ve beslenme ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde hem yurt hem burs imkanlarını geliştirmeyi sürdüreceğiz. Enflasyon karşısında gençlerimize yeni destekler sağlıyoruz. Temmuz'daki kabine toplantımızda öğrencilerimize herhangi bir kredi faizi almadan geri ödenmesinin kararını aldık. Kredi geri ödemelerinde toplamda 26 milyardan fazla yükü gençlerimizden almış olduk.

3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi olmasını diliyorum. Birileri gençlerimizi siyasi malzeme yapma peşinde koşarken biz onları geleceğe hazırlıyoruz. Biz gençlerimize umut aşılamaya, vizyon kazandırmaya devam edeceğiz. Yalan ve çarptırma üzerinden gençlerimizi provoke etmeye çalışanları bastıracağız. Gençlerimize güveniyoruz, istikbalimize güveniyoruz. Bu ülkenin tek bir gencinin bile heba olmasına gönlümüz razı değildir. Her evladımız paha biçilmez değerdedir. Yakın geçmişte gençlerimiz üzerinden oynan oyunlar üzerinde çok acılar çektik. Sinsi oyunlara kurban verdik. PKK, FETÖ buralara kurban verdi.

İZMİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER'E TEPKİ

  • Osmanlı'ya hakaret ediyor. Haddini bilmez, ahlaksız. İzmir'i selden, pis kokulardan, lağımlardan kurtaramıyorsun. acaba diktiğin ne var sen onu söyle sen. Osmanlıya laf edecek hadsizliği nasıl yapıyorsun. Bunun babası da aynıydı kendisi de aynı ama biliyorum ki bu gençlik ilk seçimlerde bunlara haddini bildirecek. Kendi evlatlarını lüks ve şatafat içinde yaşattılar, Anadolu'nun evlatlarını fakirliğe, sürüklediler.

Biz bu oyunu bozduk. 81 vilayetimizde üniversite var artık. Öğrenciler İstanbul'a Ankara'ya gelmiyor artık. Öğrencilerimiz artık memleketlerinde okuyor biz bu oyunu böyle bozduk, çok büyük oyunlar bozduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osmanlı'yı hedef alan CHP'li Soyer'e çok sert tepki: Haddini bilmez ahlaksız
OYNAT 00:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osmanlı'yı hedef alan CHP'li Soyer'e çok sert tepki: Haddini bilmez ahlaksız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'yı hedef alan skandal sözlerine sert tepki gösterdi. 'Haddini bilmez, ahlaksız İzmir'i sen sel afetlerinden, pislikten lağım sularından kurtaramıyorsun.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sen Osmanlı'ya laf edebilecek hadde ne zaman ulaştın hadsiz.' ifadelerini kullandı.
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