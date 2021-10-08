Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli ve elektrikli lokomotif müjdesi: Önümüzdeki yıl üretime başlıyoruz

Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi hala eski haliyle hatırlayanlara ellerindeki imkanları göstererek iş birliği fırsatlarını genişletmek istediklerini belirtti. "Bizim diğer pek çok ama pek çok ülkeden farkımız, sadece kendimiz kazanmanın değil, birlikte kazanmanın peşinde olmamızdır." diyen Erdoğan, Afrika'dan Asya'ya kadar tüm coğrafyalarda dostlarına hep bu teklifle gittiklerini, adımlarını da hep bu anlayışla attıklarını, medeniyetin ve kültürün emaneti olan bu yaklaşımla yollarına devam ettiklerini ve edeceklerini söyledi.

19 yılda 1 trilyon liralık kamu yatırımı

Türkiye'nin, Avrupa'dan doğuya doğru Kafkaslar'a ve Orta Asya'ya, güneye doğru da Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya uzanan 780 bin kilometrekarelik bir alana sahip olduğunu anımsatan Erdoğan, "Yaklaşık 2 bin kilometre uzunluğa sahip boğazlardan nice dağlara, engebelere kadar hayli çetin yerleri olan bu coğrafyada ulaşım yatırımı yapmanın zorluklarını en iyi sizler bilirsiniz. Biz kara yolundan demir yoluna, hava yolundan deniz yoluna kadar her alanda işte bunu başardık. Türkiye olarak ulaştırma ve haberleşme alanlarında geçtiğimiz 19 yılda 1 trilyon liralık kamu yatırımını hayata geçirmiş bir ülkeyiz." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yatırımların her birinin şura çalışmaları boyunca mutlaka zikredildiğini ve konuşulduğunu ama bunların bir kısmını ana başlıklarıyla tekrar ifade etmek istediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki yıl milli elektrikli lokomotifimizin üretimine başlıyoruz.https://t.co/e18JRzwirP — Yeni Şafak (@yenisafak) October 8, 2021

"Otoyol uzunluğumuzu 2023'te 4 bin 100 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz"

"Kara yolunda bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 101 kilometreden aldık, 28 bin 340 kilometreye çıkardık. Böylece yolcu ve yük taşımacılığında hızlı, konforlu, güvenli bir kara yolu ulaşımı altyapısını kurduk. Ülkemizin pek çok yerinde, halen devam eden bölünmüş yol inşaatlarını da peyderpey hizmete vererek bu rakamı sürekli artırıyoruz. Otoyol uzunluğumuzu, 1714 kilometreden 3 bin 532 kilometreye yükselttik. Balkanlar'dan ülkemize giriş kapısı olan, Edirne'den Orta Doğu'ya çıkış kapısı olan Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol ulaşımına sahip bir ülkeyiz. Halen sürmekte olan Aydın-Denizli, içinde 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de yer aldığı Malkara-Çanakkale gibi projelerle otoyol uzunluğumuzu 2023'te 4 bin 100 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz. Bölünmüş yol ve otoyol yanında diğer güzergahlarımızda yaptığımız çalışmalarla 14 bin 300 kilometre daha yüksek standartlı tek yolu ülkemize biz kazandırdık."

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OYNAT 00:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Havalimanı Türkiye'nin büyük vizyonunun sembollerinden biridir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda “12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası”nda açıklamalarda bulundu. Türkiye'de bulunan havalimanı sayısının 26'dan 56'ya çıkarıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasında ikinci sırada olduğunu ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasında ikinci, yoğunlukta da Avrupa'da ilk sıradadır. İstanbul Havalimanımız Türkiye'nin büyük vizyonunun sembollerinden biri halin e gelmiştir.' dedi.

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"Ülkemizde ilk defa yüksek hızlı tren hatlarını inşa ettik ve işletmeye açtık"

Coğrafyanın zorluklarının üstesinden gelmek için dağların tünellerle, vadileri ve akarsuları köprülerle geçtiklerini belirten Erdoğan, "Yollarımızdaki toplam tünel uzunluğunu 50 kilometreden 631 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunu 311 kilometreden 710 kilometreye çıkardık. Ülkemizde ne aşılmaz dağlar ne geçilmez vadiler ne adına türküler yakılan geçit vermez ırmaklar bıraktık. Ülkemizin dört bir yanına yayılan bu eserlerle artık kara yolu ulaşımı vatandaşlarımız için külfet olmaktan çıkıp keyif haline dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yakıttan sağladığı tasarruf yanında emisyonu azaltarak çevreye de önemli katkıda bulunan kara yolu yatırımları sayesinde Türkiye'de taşıt hareketliliği yüzde 170 artmasına rağmen kazalarda yüzde 80 azalış olduğunu vurguladı.

"12 bin 803 kilometre demiryolu ağımızı baştan sona tamamen yeniledik"

Önem ve öncelik verdikleri bir diğer alanın demir yolu yatırımları olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Osmanlı'dan ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından kalan demir yolu ağlarımız uzunca bir süre ihmal edilmişti. Neredeyse hiçbir geliştirme ve ilave yapılmadan teslim aldığımız 12 bin 803 kilometre demiryolu ağımızı baştan sona tamamen yeniledik. Mevcut hatlardaki sinyalizasyon ve elektrifikasyon çalışmalarında önemli mesafe katettik. Ülkemizde ilk defa yüksek hızlı tren hatlarını inşa ettik ve işletmeye açtık. Halen 3 bin 500 kilometre uzunluğa sahip yeni demir yolu hatlarımızın inşası sürüyor. Yüksek hızlı tren hatlarında Ankara-Sivas bölümünü yakında açıyoruz. Diğer pek çok güzergahta da çalışmalar hızla devam ediyor. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı sayesinde Batı Avrupa'dan Uzak Asya'nın en ucuna kadar kesintisiz tren seferi yapılabilmesini mümkün hale getirdik. Marmaray'ın da entegre olduğu bu hat, küresel ticaret ağlarında yeni ve önemli bir alternatif olarak giderek daha öne çıkmaktadır."

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"Türkiye'yi potansiyeline uygun bir hava yolu altyapısına kavuşturduk"

Uluslararası ve ulusal demir yolu ağları yanında şehir içi ulaşımında da raylı sistemleri hızla geliştirdiklerini belirten Erdoğan, "Halihazırda 12 şehrimizde 811 kilometrenin üzerinde şehir içi raylı sistemi faaliyet gösterirken, 7 şehrimizde 185 kilometre uzunluğa sahip raylı sistemin inşası devam ediyor." bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu güzel gelişmeleri demir yolu endüstrisinde yaptıkları yatırımlarla bir adım daha öteye taşıdıklarını vurgulayarak, "Raylı sistem araçları üreten firmalarımızı tek bir çatı altında toplayarak önemli bir atılım yaptık. Milli elektrikli tren setimizi geliştirdik. Önümüzdeki yıl milli elektrikli lokomotifimizin üretimine başlıyoruz. Hızlı tren tasarımını tamamladık, prototip üretimi safhasındayız. Aynı şekilde metro, banliyö, tramvayda da üretebilecek hale gelmek üzereyiz." dedi. Türkiye'nin en büyük atılımları yaptığı alanlardan birinin de hava yolu taşımacılığı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Yurt içinde havalimanı sayımızı 26'dan 56'ya çıkardık"

"Bulunduğu coğrafya itibarıyla doğunun ve batının, kuzeyin ve güneyin yani insan ve yük taşımacılığının en yoğun olduğu hatların merkezinde yer alan Türkiye'yi potansiyeline uygun bir hava yolu altyapısına kavuşturduk. Yurt içinde havalimanı sayımızı 26'dan 56'ya çıkardık. Halen inşası devam edenlerle havalimanı sayımız yakında 61'e ulaşacak. Yurt dışı uçuşlarımızın sayısını 50 ülke ve 60 noktadan 127 ülke ve 329 noktaya yükselttik. Yaklaşık 3 yıldır hizmette olan İstanbul Havalimanı'mız dünyanın en iyileri arasında ikinci sırada, Avrupa'da en yoğun havalimanı sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Şimdilik 90 milyon kapasiteye sahip bulunan fakat bunu 200 milyona kadar yükseltme imkanı olan İstanbul Havalimanı'mız, Türkiye'nin büyük vizyonunun sembollerinden biri haline gelmiştir. Türk Hava Yolları da dünyanın en iyi hava yolu şirketleri arasındaki yerini sürekli yükselterek zirveye oynuyor. Hava ulaşımındaki yatırımlarımız ve elde ettiğimiz başarılarla hem ülke içinde hem dünyada erişmedik yer bırakmama hedefimize büyük ölçüde yaklaştık."

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"Deniz taşımacılığındaki en büyük projemiz, Kanal İstanbul'dur"

Bunun yanında dünya ticaretinin yüzde 90'ını üstlenen deniz yolu ulaşımını da ihmal etmediklerini aktaran Erdoğan, Türkiye'nin dış ticareti içinde deniz yolunun payını 4 kat artırdıklarını, sadece bu yılın ilk 7 ayında deniz yolu ile yapılan dış ticaretin 158 milyar doları bulduğunu kaydetti. Erdoğan, Filyos Limanı, Rize İyidere Lojistik Limanı, Çandarlı Limanı, Mersin Limanı'nın genişletilmesi gibi projelerle deniz yolu ulaşımının ticaretteki payını daha da artırmanın gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Hizmete açılan Filyos Limanı'nın hızla Rusya, Balkanlar ve Ortadoğu bölgesinin ticaret trafiğinde önemli bir merkez haline gelmeye başladığını belirten Erdoğan, "Diğer projelerimizi de tamamladığımızda ülkemizin deniz yolu ticaretinden aldığı payı oldukça yükseltmiş olacağız. Tersane sektöründe ve yat imalatında da ülke olarak önemli bir yere geldik." dedi.