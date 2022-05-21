Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masa tenisindeki raket tutuşu NFT'ye dönüştürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Beştepe'de görüştü.<br><br>Türkiye'yi ilk kez ziyaret eden Tokayev ile Erdoğan’ın görüşmesinde iki ülke için yeni anlaşma kararları alındı.<br><br>Bu ziyaret sona erebileceği en renkli şekilde bitti.