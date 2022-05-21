Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın masa tenisindeki raket tutuşu NFTye dönüştürüldü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masa tenisindeki raket tutuşu NFT'ye dönüştürüldü

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisi oynadığı sıradaki raket tutuşunun Nitelikli Fikri Tapu'ya (NFT) dönüştürüldüğünü bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın masa tenisindeki raket tutuşu NFTye dönüştürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

  • "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisindeki merak edilen raket tutuşu, Nitelikli Fikri Tapu'ya dönüştü ve Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından kendilerine hediye edildi. Yenilikçi teknolojileri yakından takip eden dijital gençlerin bakanı Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gündem olan raket tutma stili soruldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gündem olan raket tutma stili soruldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev'le masa tenisi oynarken dikkati çeken raket tutmasıyla ilgili soruya cevap verdi.

Resmi sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Raket tutma stilimi soran genç kardeşimle dünyadaki örneklerden konuştuk. Bu tarzın son zamanlarda bazı dostlarla yaptığımız müsabakalarda nasıl işe yaradığından bahsettim.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev’in masa tenisi maçının hikayesi ortaya çıktı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Beştepe'de görüştü.<br><br>Türkiye'yi ilk kez ziyaret eden Tokayev ile Erdoğan’ın görüşmesinde iki ülke için yeni anlaşma kararları alındı.<br><br>Bu ziyaret sona erebileceği en renkli şekilde bitti.
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Hem Erdoğan hem Tokayev, ceketlerini astı, masa tenisinin başına geçti.<br><br>Külliye bir anda spor salonunu andırdı.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev bir süre masa tenisi oynayarak toplantıların yorgunluğunu atmış oldu.
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, iki liderin masa tenisi oynama fikrinin nasıl doğduğunu bugünkü köşesinde yazdı.<br><br>Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’deki sohbet sırasında Tokayev’e dönerek “Masa tenisini sever misiniz?” diye sordu.<br><br>Tokayev, “Severim. Oynamayı da severim” karşılığını verdi.
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Kazak Cumhurbaşkanı, masa tenisine olan ilgisini gösteren bir iki hareket de yaptı.<br><br>
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Böylelikle iki devlet başkanı arasında masa tenisi üzerine samimi bir diyalog yaşandı.<br><br>
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Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, arzu ederse birlikte oynayabileceklerini söyledi.<br><br>
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Tokayev, ”Burada mı? Çok sevinirim” deyince, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hemen masa ve raket, file, top hazırlandı.<br><br>
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tokayev’in masa tenisi maçının hikayesi ortaya çıktı
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi masa tenisi maçıyla bitmişti. O maçın hikayesi ortaya çıktı... İşte dikkat çeken karelerin detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle masa tenisi oynadı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle masa tenisi oynadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yer alan Mimar Sinan Yurdu'ndaki iftar programı sonrası öğrencilerle masa tenisi oynadı.
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