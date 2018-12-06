Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Erhürman'a geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile telefonla görüşerek, Girne'de yaşanan sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Oktay, Erhürman ile telefonla görüştü.

Girne'de yaşanan sel felaketine ilişkin Erhürman'dan detaylı bilgi alan Oktay, hayatını kaybeden vatandaşlar için Erhürman'a başsağlığı dileklerini bildirdi.

Sel felaketinin açtığı yaraların sarılması için Türkiye'nin tüm imkanlarının seferber edileceğini vurgulayan Oktay, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu ifade etti.