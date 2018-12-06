Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan Erhürmana geçmiş olsun telefonu
ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan​ Erhürman'a geçmiş olsun telefonu - Son dakika haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Erhürman'a geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile telefonla görüşerek, Girne'de yaşanan sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA
Arşiv: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman
Arşiv: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ile telefonla görüşerek, Girne'de yaşanan sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Oktay, Erhürman ile telefonla görüştü.

Girne'de yaşanan sel felaketine ilişkin Erhürman'dan detaylı bilgi alan Oktay, hayatını kaybeden vatandaşlar için Erhürman'a başsağlığı dileklerini bildirdi.

Sel felaketinin açtığı yaraların sarılması için Türkiye'nin tüm imkanlarının seferber edileceğini vurgulayan Oktay, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu ifade etti.

KKTC'de şiddetli yağış 3 can aldı
DÜNYA
KKTC'de şiddetli yağış 3 can aldı

/**/
Askerlik süresi kısalıyor

Askerlik süresi kısalıyor

Ankara'daki kritik toplantıda yeni sistem görüşüldü.
19 gün sonra açıldı

19 gün sonra açıldı

Ankara istikameti yol bakım çalışması nedeniyle kapalıydı.
Projeye göz koydu

Projeye göz koydu

​TürkAkım projesinin Yunanistan'dan geçmesini istiyor.
Slimani avantajı getirdi

Slimani avantajı getirdi

​F.Bahçe kupada Cezayirli golcüsüyle kazandı.
Darbe yapıpMacron'u öldürecekler

Darbe yapıpMacron'u öldürecekler

​Fransa basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Utancın birinci yılı

Utancın birinci yılı

Trump, skandal Kudüs kararını 1 yıl önce verdi.
Burada ev bedava

Burada ev bedava

Cüzi miktarda vergi vermeyi kabul etmeniz yeterli.

Harput'a 6 yıl hapis

Harput'a 6 yıl hapis

FETÖ'den yargılanan eski vali için karar verildi.

Rusya'yagözdağı verdiler

Rusya'yagözdağı verdiler

​ABD ile Rusya'nın yeni çekişme alanı: Karadeniz.

Trump'ın sözü OPEC'e geçmedi

Trump'ın sözü OPEC'e geçmedi

​Petrol üretimiyle ilgili beklenen karar açıklandı.
Gelecek yıl Türkiye'deler

Gelecek yıl Türkiye'deler

S-400 ve F-35'lerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu.
Hibrit terörist

Hibrit terörist

Mevlüt Altıntaş ve Karlov suikastının anatomisi.
CHP 11 adayını daha açıkladı

CHP 11 adayını daha açıkladı

3 ilde mevcut başkanlar yeniden listede.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.