Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kıbrıs Türkleriyle dayanışma mesajı

Dünya

İşgalde 37'nci gün: Gözler Putin ve Zelenskiy'nin olası görüşmesinde

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 37'nci gününe girdi. Türkiye iki ülke arasındaki arabuluculuk çabaları sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarının görüşme yapabileceğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, tüm konularda anlaşma olursa liderlerin de görüşebileceğini açıkladı. Gözler ise Putin ve Zelenskiy'nin olası görüşmesine çevrildi. İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...