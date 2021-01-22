Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan öğrencilere mesaj Bir sonraki zil okullarda çalacak
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan öğrencilere mesaj: Bir sonraki zil okullarda çalacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarıyıl tatili dolayısıyla öğrenciler için mesaj yayımladı. Oktay, mesajında "Sevgili çocuklar, salgın nedeniyle bu yarıyıl tatil zili ekranlarda çaldı; ama inşallah bir sonraki zil sizleri sabırsızlıkla bekleyen okullarınızda çalacak. Hepinize keyifle; ama ne olursa olsun her dakikasını tedbirlere dikkat ederek geçireceğiniz bir yarıyıl tatili diliyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Fuat Oktay
Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören ve bugün itibarı ile 3 haftalık yarıyıl tatiline giren öğrenciler için Twitter hesabından açıklama yaptı.

Oktay mesajında bir sonraki zilin okullarda çalacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili çocuklar, salgın nedeniyle bu yarıyıl tatil zili ekranlarda çaldı; ama inşallah bir sonraki zil sizleri sabırsızlıkla bekleyen okullarınızda çalacak. Hepinize keyifle; ama ne olursa olsun her dakikasını tedbirlere dikkat ederek geçireceğiniz bir yarıyıl tatili diliyorum."

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GÜNDEM
Bakan Selçuk: 15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarda görmek istiyoruz

Pandemi nedeniyle yapılan uzaktan eğitimde karneler de e-Okul sistemi üzerinden verildi
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler eğitimlerine EBA üzerinden devam ediyor. Eğitimlerine evlerinde devam eden öğrenciler, yarıyıl karnelerini de internet üzerinden görebildi.
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Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Ceylin Mergü de karne sevincini evinde yaşadı. Bilgisayarından e-Okul sistemine giren Mergü, ilk dönem karne notlarını görüntüledi.
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Karnesindeki notlarının iyi olduğunu gören Mergü sevincini annesi Hafize Mergü'yle paylaştı. Ceylin'in sınıf öğretmeni Derya Çilingirler de EBA üzerinden karne etkinliği düzenledi.
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Ceylin Mergü, uzaktan eğitim sürecini verimli geçirdiğini söyledi. Öğretmenleriyle uzaktan bağlantıyla sadece ders değil birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Mergü, şunları söyledi:
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Öğretmenlerimiz ve okulumuz bu süreçte bizi mahrum etmedi. Bu yüzden bu dönemi iyiye çevirdiğimi düşünüyorum. Uzaktan karne almak değişik bir duygu. Pandemi kimsenin suçu değil, çıkan bir hastalık. Devletimiz buna göre bazı kurallar koydu, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasakları gibi ama hepsi bizim sağlığımız için.
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Mergü, karnesinin iyi olduğunu belirterek, öğretmenlerine teşekkür etti. Anne Hafize Mergü de salgın sürecinin bir an önce bitmesini dilediklerini ifade etti.
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Uzaktan eğitim sürecinin iyi geçtiğini anlatan Mergü, Dolu dolu geçirdik. Öğretmenlerimize ve okulumuza teşekkür ediyoruz. Bize eğitim anlamında eksik kaldığımızı bu süreçte hissettirmediler. dedi.
Pandemi nedeniyle yapılan uzaktan eğitimde karneler de e-Okul sistemi üzerinden verildi
Pandemi nedeniyle yapılan uzaktan eğitimde, karneler de e-Okul sistemi üzerinden verildi. Öğrenciler, karnelerini online sistem üzerinden aldı.


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