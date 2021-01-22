Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan öğrencilere mesaj: Bir sonraki zil okullarda çalacak

Öğretmenlerimiz ve okulumuz bu süreçte bizi mahrum etmedi. Bu yüzden bu dönemi iyiye çevirdiğimi düşünüyorum. Uzaktan karne almak değişik bir duygu. Pandemi kimsenin suçu değil, çıkan bir hastalık. Devletimiz buna göre bazı kurallar koydu, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasakları gibi ama hepsi bizim sağlığımız için.