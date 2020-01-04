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KAHRAMANMARAŞ

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri başladı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100 yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek yüzlerce etkinliklere Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Öte yandan etkinlik kapsamında Kahramanmaraş Kalesinde yapılan havai fişek ve lazer gösterisi tüm şehri aydınlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100 yılı etkinlikleri 12 Şubat’a kadar sürecek.
Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100 yılı etkinlikleri 12 Şubat’a kadar sürecek.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100 yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek yüzlerce etkinlik 12 Şubat’a kadar sürecek. Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100 yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

Etkinlik kapsamında Kahramanmaraş Kalesinde yapılan havai fişek ve lazer gösterisi tüm şehri aydınlattı.

Toplantıda konuşan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, "Anadolu’nun muhtelif yerlerinde görevim gereği bulundum. Gerçekten Türkiye'nin en büyük, en etkili, en coşkulu, en derin, en içten, en yüksek ruhu temsil eden mahalli kurtuluş bayramı Kahramanmaraş’ın kurtuluşu olan 12 Şubat'tır" dedi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100 yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kent merkezinde ve ilçelerinde onlarca etkinlik Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de, “100. yıl etkinlikleri kapsamında hazırladığımız etkinliklerin bu şehirde yaşayan çocuklarımıza, gençlerimize, büyüklerimize, hanımefendilere ve beyefendilere dokunmasını, etki oluşturmasını istiyoruz. Kahramanmaraş’ımızı bir bütün olarak ele aldık ve tüm ilçelerimizde etkinlikler yapacağız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek yüzlerce etkinlik 12 Şubat’a kadar sürecek.

12 Şubat'ta okullar tatil

Öte yandan Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 12 Şubat’ta
okulların tatil edildiği açıklandı.

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