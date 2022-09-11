Gündem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altundan 12 Eylül paylaşımı Bizi yolumuzdan döndüremeyecekler
POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan '12 Eylül' paylaşımı: Bizi yolumuzdan döndüremeyecekler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "12 Eylül'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da, 'Daha Güçlü Türkiye' için verdiğimiz mücadeleyi hedef alanlar bilmelidirler ki; bizi yolumuzdan döndüremeyecekler" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altundan 12 Eylül paylaşımı: Bizi yolumuzdan döndüremeyecekler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin tarihine "kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin" üzerinden 42 yıl geçtiğini anımsattı.

Türkiye'nin daha özgür ve daha demokratik bir ülke olma yolundaki ilerleyişinin sekteye uğratıldığına ve millet iradesinin ayaklar altına alındığına işaret eden Altun, şu ifadeleri kullandı:

  • "Asırlardır bu topraklarda varoluş mücadelesi veren milletimiz 27 Mayıs'tan 28 Şubat'a kadar ihanetin her türlüsünü görmüş, büyük acılar yaşamış, 15 Temmuz'da tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşünü durdurmaya çalışanları destansı bir direnişle yenilgiye uğratmıştır. 12 Eylül'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da 'Daha Güçlü Türkiye' için verdiğimiz mücadeleyi hedef alanlar bilmedirler ki bu milleti durduramayacak, bizi yolumuzdan döndüremeyecekler. Milletimizle birlikte dimdik ayaktayız, milletimizin çelikleşmiş iradesinin yanındayız."

Türkiye'nin siyasi hayatını, barış ve istikrarını hedef alan tüm darbe, muhtıra ve antidemokratik müdahaleleri kınayan Altun, milli iradeye sahip çıkan tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den 12 Eylül paylaşımı: Ülkemizin geleceğine vurulmuş bir prangadır
OYNAT 00:57
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den 12 Eylül paylaşımı: Ülkemizin geleceğine vurulmuş bir prangadır
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir video paylaşımında bulundu.

Kabaktepe 'Her darbe; yitirilmiş bir gençliğin heyecanına, milletimizin umuduna, ülkemizin geleceğine vurulmuş bir prangadır. Darbeye ve darbeci zihniyete karşı daima hukuktan, demokrasiden ve milli iradeden yana olmaya devam edeceğiz.' notuyla paylaştığı video sosyal medyada ilgi çekti.

Prof. Dr. Yasin Aktay: Mısır'daki askeri darbe 12 Eylül darbesi modelidir
OYNAT 00:00
Prof. Dr. Yasin Aktay: Mısır'daki askeri darbe 12 Eylül darbesi modelidir
Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM), 'Darbenin Yıldönümünde Mısır'da Arap Baharının Geleceği' konulu program YouTube'dan canlı olarak yayınlandı. Programda konuşan Yeni Şafak Gazetesi yazarı Prof. Dr. Yasin Aktay, Mısır'da askeri darbenin gerçekleşmesinde etkili olan Temerrud Hareketi'nin yaşandığı dönemde Türkiye'de gezi olaylarının yaşandığını ifade etti. Mısır'daki olayları o dönem yaşanan gezi olayları ile değil de 12 Eylül darbesi öncesiyle karşılaştırdığını belirten Aktay, ' Muhammed Mursi'yi bir yıl içerisinde diktatör ilan etmişlerdi. Onu 'İktidarı paylaşmıyor' diye suçladılar. Seçilen adam iktidarı neden paylaşsın' ifadelerini kullandı.


3 puan 3 golle

3 puan 3 golle

​Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etti.
Yerli bilmecesi

Yerli bilmecesi

​Kasımpaşa, 2 yerli oyuncu ile mi sahaya çıktı?
AK Parti Grup Başkanvekili Ünaldan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyere tepki: Ecdadımıza dil uzattı

​Geri sayım başladı: TOKİ evlerine kimler başvurabilir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bursa'da konuşuyor

​Telefonunu tavada yakıp, kendisini odaya kilitledi.

Tarih verildi: Geri sayım başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.