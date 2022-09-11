Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan '12 Eylül' paylaşımı: Bizi yolumuzdan döndüremeyecekler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin tarihine "kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin" üzerinden 42 yıl geçtiğini anımsattı.

Türkiye'nin daha özgür ve daha demokratik bir ülke olma yolundaki ilerleyişinin sekteye uğratıldığına ve millet iradesinin ayaklar altına alındığına işaret eden Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Asırlardır bu topraklarda varoluş mücadelesi veren milletimiz 27 Mayıs'tan 28 Şubat'a kadar ihanetin her türlüsünü görmüş, büyük acılar yaşamış, 15 Temmuz'da tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşünü durdurmaya çalışanları destansı bir direnişle yenilgiye uğratmıştır. 12 Eylül'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da 'Daha Güçlü Türkiye' için verdiğimiz mücadeleyi hedef alanlar bilmedirler ki bu milleti durduramayacak, bizi yolumuzdan döndüremeyecekler. Milletimizle birlikte dimdik ayaktayız, milletimizin çelikleşmiş iradesinin yanındayız."

Türkiye'nin siyasi hayatını, barış ve istikrarını hedef alan tüm darbe, muhtıra ve antidemokratik müdahaleleri kınayan Altun, milli iradeye sahip çıkan tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad etti.

12 Eylül’de olduğu gibi 15 Temmuz’da da, “Daha Güçlü Türkiye” için verdiğimiz mücadeleyi hedef alanlar bilmedirler ki; bu milleti durduramayacak, bizi yolumuzdan döndüremeyecekler.



Milletimizle birlikte dimdik ayaktayız, milletimizin çelikleşmiş iradesinin yanındayız. REKLAM September 11, 2022

OYNAT 00:57 AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den 12 Eylül paylaşımı: Ülkemizin geleceğine vurulmuş bir prangadır AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir video paylaşımında bulundu.



Kabaktepe 'Her darbe; yitirilmiş bir gençliğin heyecanına, milletimizin umuduna, ülkemizin geleceğine vurulmuş bir prangadır. Darbeye ve darbeci zihniyete karşı daima hukuktan, demokrasiden ve milli iradeden yana olmaya devam edeceğiz.' notuyla paylaştığı video sosyal medyada ilgi çekti. BiP'te paylaş

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